¡Ú£Ä£Ä£Ô¡ÛÉðÃÎ³¤ÀÄ¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³¤³°¿Ê½Ð¤Ø¡ª¡¡¹âÌÚ»°»ÍÏº¤¬¸ì¤ë¹×¸¥ÅÙ¡õÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Î°ÕÌ£
¡¡£Ì£Ä£È½êÂ°¤Î£±£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤ÎÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£²£·¡Ë¤Î³èÌö¤¬¤á¤¶¤Þ¤·¤¤¡££Ä£Ä£Ô£±£¹Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£Ë£Ï¡Ý£Ä£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¸«»ö¤ÊàÆóÅáÎ®á¤Ö¤ê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉðÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÄÂÎ¤òÎ¨¤¤¤ë¹âÌÚ»°»ÍÏº¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¹×¸¥ÅÙ¤òÀä»¿¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÌîÍ¦´õ¡¢£Ô£ï¡½£ù¤È¤Î¥È¥ê¥ª¤ÇÆ±²¦ºÂ¤ò»ý¤ÄÉðÃÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡¢£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¡¢¹â¼¯Í¤ÌéÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½éÁø¶ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤Î¤ë¤Ë¥¤¥¹¤Ç¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉàÀöÎéá¤âÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÊü¤Ã¤Æ±þÀï¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î²«¿§¤¤À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ß¤Î¤ë¤ò¾ì³°¤ËÂ»ß¤á¤·¤Æ¡¢¾åÌî¤¬¹â¼¯¤ò£×£Ò¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤Î¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÉðÃÎ¤Ï¡¢°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¤â¼¡Àï¡Ê£±£±·î£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡££É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÈõ¸ýÏÂÄç¡¢ÀµÅÄÁÔ»ËÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£Ä£Ä£Ô¤ÇºòÇ¯£²·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÅ¬±þÎÏ¤ò¸«¤»¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï£Ä£Ä£Ô¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£Ì£Ä£È¤È¤Îà¥À¥Ö¥ë½êÂ°á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»²Àï¤«¤éÌó£±Ç¯£¸¤«·î¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤ò¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ÈÉû¼ÒÄ¹¤Î¹âÌÚ¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ë½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤À¤È½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬£¶¡Á£·³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸ú²Ì¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Î½êÂ°Áª¼ê¤Ë¤â°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÉðÃÎ·¯¤Î»²Àï¤Ç¡Ø¥¦¥«¥¦¥«¤·¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÈà¤¬¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤Ãæ¤ÇÊÒ¼ê´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë³¤³°¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ç»î¹ç¤È¤«¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Þ¤¿³¤³°¤Ç¤Î¶½¹Ô¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÊÆ¹ñ¶½¹Ô¤Ê¤É¤Ø¤Î»²Àï¤Çà³¤³°¿Ê½Ðá¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÎÏÀâ¡£³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃÝ²¼¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÈÁÈ¤à¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¤¿¤Ö¤ó¡¢ÉðÃÎ·¯¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤¿²¿¤«°ã¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹âÌÚ¤Ï¡ÖÃÝ²¼¤Ïº£¡¢£É£×£Ç£Ð¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÈ´·²¤Î¸ú²Ì¤ò£Ä£Ä£Ô¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÉðÃÎ¤À¤¬¡¢º£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£