¡Ú¥µ¥Þ¥¹¥¿¡Û¶õ¹Á¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶â²ÈÎéÆà¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¥é¥¥é¥Ü¥Ç¥£¡¼¡Ö¤â¤Ã¤È¤¯¤Ó¤ì¤ò¡Ä¡×
¡¡¶õ¹Á¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤ë¶â²ÈÎéÆà¡Ê£³£°¡Ë¤¬ÌÜ»Ø¤¹²ÚÎï¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¶â²È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Îò¤Ï£·Ç¯¤Ç¡¢Âç²ñ½Ð¾ìÎò¤Ï£µÇ¯¡£ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¸¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£Ó£Á¡Ë¡×¤Î¡Öºë¶ÌÍ½Áª¡×¡Ê£¹·î£·Æü¡¢½ÕÆüÉô»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¡Ë¥Ó¥¥Ë¥â¥Ç¥ë¥È¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢£Ó£Ó£Á¤Î¥×¥í¥«¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤¬¹¥¤¤Ç¥Ó¥¥Ë¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±²ó½Ð¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤â¥Ü¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¡Ê¤ÎÂÎ¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç²ñ¤ÇÉé¤±¤Æ£±°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤â½Ð¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¾Ð´é¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï¡Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð´é¤À¤±¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤è¤ê¥Ó¥¥Ë¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Ý¤¤ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤¯¤Ó¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æàº½»þ·×ÂÎ·Áá¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£