¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï£±£¹Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÅÞËÜÉô¤Ç¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤ò³«¤¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ÈÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¡×¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤ÆÆÍÇ¡Í×µá¤·¤¿¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«Ì±¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¡¢£²£°Æü¤Ë¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¼«Ì±¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¤¿à¤¹¤êÂØ¤¨á¤È¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö°Ý¿·¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²þ³×»ÑÀª¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ò¸º¤é¤¹¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤È°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¡£Âç¤Ê¤¿¤ò¿¶¤ë¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÄË¤ß¤òÈ¼¤Ã¤¿²þ³×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤Èà¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×á¤Ï°Ý¿·¤ÎÅÞÀ§¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÇ¡Í×µá¤·¤¿´¶¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°Ý¿·¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À¯ºö¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤â¤¢¤ê¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï°û¤à¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éµÞ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Î»þ¤«¤éÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤À¡£¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤êµ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¤¤±¤ÉÀ¯¶É¤Ï¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ë¾è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´ü¸ÂÀÚ¤ì¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤â¤·»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ë½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£