¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û£Ã£ÓÂç·ãÀï¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄÁá´üµ¢¹ñ¤·¤¿àº£µ¨Á´µÙá15²¯±ß±¦ÏÓ¤Ë¥¯¥®¡ÖÍèµ¨¤Ï½ÅÍ×ÀïÎÏ¡×
¡¡¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£µÀï¡Ê£±£¹Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£±¡½£·¤ÎÂçÇÔ¤Ç¡¢¤è¤â¤ä¤Î£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸£±¾¡¤ò´Þ¤àÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³¾¡£³ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ë£³ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏÃæ²¡¤·¤Î£³ÅÀ¡¢£¶²ó¤Ë¤Ï¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¡££·²ó¤Ë»³Àî¤Î¥½¥í¤ÇÎíÉõÉé¤±¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÂÇ¤Ëµç¶þ¤ÊÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢Âè£³Àï°Ê¹ß¤Ï¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤È¡Ö¿·¾±Ìîµå¡×¤òÅ¸³«¤µ¤ì¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐµÕ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¾õ¶·¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë£Ã£ÓÆÍÇË¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤È£±¾¡¡×¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Àª¤¤¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÂè£¶Àï¤Ï²¦¼Ô¤ÎÄìÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÆüËÜ¤ò¤¿¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥ÈÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¼õ¿Ç¤È¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º£µ¨¤Î³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤¬Áá¡¹¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¸ø¼°Àï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë°ìÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨£¹¾¡¤òµó¤²¤Æ¼óÇ¾¿Ø¤Î¿®Íê¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ë£²Ç¯Áí³Û£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ²¯±ß¡á¿äÄê¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸Ê¢Ä¾¶Ú¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¡££´·î¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¡¢ºÆÍèÆü¤·¤¿£µ·î°Ê¹ß¤â¥ê¥Ï¥Ó¥êÄ´À°¤¬Â³¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀïÎóÉüµ¢¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬£Ã£Ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Îµ¢¹ñ¤Ï¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢àº£µ¨Á´µÙá¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤ÏËüÁ´¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÁá´üµ¢¹ñ¡£Íèµ¨¤Ï½ÅÍ×ÀïÎÏ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜÅö¤Ëº¤¤ë¡×¤ÈÌÔ¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢ÇØ¿å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£