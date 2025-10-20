¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤«¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÄÉ¶ËüÃÒ¤¬Äó°Æ¤¹¤ëSNS»þÂå¤Î¸ÀÍÕ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¡
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅâ¶¶¥æ¥ß¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖNOEVIR Color of Life¡×¡ÊËè½µÅÚÍË9:00¡Á9:30¡Ë¡£¡ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢µ±¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥È¡¼¥¯¤È²»³Ú¤¬ËþºÜ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£³Æ³¦¤òÂåÉ½¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷À¥²¥¹¥È¤¬¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥²¥¹¥È¤Ï¡¢²Î¿Í¡¦É¶ËüÃÒ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£É¶¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·´©¡ÖÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÉ¶¤µ¤ó¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôºß³ØÃæ¤ËÃ»²Î¤È½Ð²ñ¤¤¡¢1987Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Âè1²Î½¸¡Ö¥µ¥é¥ÀµÇ°Æü¡×¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ÂåÃ»²Î¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£°Ê¸å¡¢²Î½¸¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È³×Ì¿¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î¥µ¥¤¥º¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢É¾ÅÁ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÃø½ñ¤ò½ÐÈÇ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»ç¼úË«¾Ï¡×¤ò¼õ¾Ï¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿·Ãø¡ÖÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²Î¿Í¤Î»ëÅÀ¤Ç¡È¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¡É¤ò¹Í¤¨¤ë
Åâ¶¶¡§Â³¤¤¤Æ¡¢É¶¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·´©¡ÖÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ò¡Ö¸ÀÍÕ¤¬À¸¤¤ëÎÏ¤È¤â¤¤¤¨¤ë»þÂå¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÒÆÉ¤·¤Æ¡¢¡ÈÀþ¡É¤ò°ú¤¤¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥µ¥é¥ÀµÇ°Æü¡×¤¬½Ð¤¿º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
É¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥µ¥é¥ÀµÇ°Æü¡×¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ÇÍÌ¾»ì¤ÏÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡Ê¸½¡¦¥Ï¥ó¥º¡Ë¡×¤È¤«¡Ö¥µ¥¶¥ó¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¡×¤È¤«¡¢º£¤Î¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¸ÇÍÌ¾»ì¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¡ËÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢Íè¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Åâ¶¶¡§»ä¤âÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢ËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤«¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¶¡§º£¤Ï¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¼êÃÊ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þÂå¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¥ë¡¼¥ë¤È¤«¥Þ¥Ê¡¼¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤È¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º£¤Ï¡¢LINE¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÉÃ¤ÇÊÖ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÉÃ¤ÇÊÖ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¤½¤³¤Ç°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òËÜÅö¤ËÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡³£¤¬»ä¤¿¤Á¤òµÞ¤«¤·¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤½¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤Ï¿Í¤È¿Í¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢å«¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É¶¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·Ãø½ñ¡ÖÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡×¤Ï¸½ºß¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
10·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦EPO¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
