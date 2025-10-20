韓国のスープ、好きなのどれ？＜回答数 38,022票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第326回】
今日の質問は「韓国のスープ、好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:韓国のスープ、好きなのどれ？
■今日のおすすめレシピ
鶏手羽元で作る！あったかサムゲタン風煮込み
【材料】（2人分）
鶏手羽元 6本
塩 少々
ゴボウ 1/2本
長芋 5cm
白ネギ 10cm
ショウガ(薄切り) 1/2片分
ニンニク 1片
酒 大さじ 1
顆粒中華スープの素 小さじ 2
塩 小さじ 1~1.5
水 800ml
<トッピング>
ネギ(刻み) 大さじ 1
粗びき黒コショウ 少々
ゴマ油 小さじ 1/2
【下準備】
1、鶏手羽元は骨の際に包丁で縦に切り込みを入れ、塩を揉み込む。
2、ゴボウはたわしできれいに水洗いし、3〜4cmの棒状に切って水に放つ。 ザルに上げて水気をきる。
3、長芋は皮をむき、幅2cmの輪切りにする。白ネギは長さ2cmに切る。
【作り方】
1、厚手の鍋に＜トッピング＞以外の全ての材料を加え、蓋をして弱火で30〜40分煮込む。
塩は小さじ1を加えて足りなければ最後に追加して下さい。
2、器に盛り、＜トッピング＞の刻みネギをのせ、粗びき黒コショウを振ってゴマ油をかける。
(E・レシピ編集部)
