【全2回（前編／後編）の後編】

放送開始から100年の節目を迎えたNHKが、ネット配信サービス「NHK ONE」をいよいよスタートさせた。公共放送としてラジオ、テレビに続く“第三の開局”だと意気込むが、初日から不具合が発生して大混乱。さっそく局内からは無用論が出ているとか。

＊＊＊

【写真を見る】和久田麻由子アナが新たに担当する“意外な”番組名と役回りとは？

前編【〈ふざけるなNHK〉 「NHK ONE」不具合連発で現場は大混乱 エースアナが続々謝罪の“異常事態”に】では、「NHK ONE」サービス開始で現場にもたらされた混乱について報じた。

実は今回の新サービス開始には、1日に施行された改正放送法が関係している。これまでNHKが受信契約を結べる「必須業務」は「放送」のみだったが、新たに「ネット配信」も対象となった。つまりは受信契約を結んでいない人が「NHK ONE」を利用する場合、受信料1100円を支払う必要が出てくる。

NHK

だが、現状の新サービスはアカウントを登録しなければ無課金でも視聴可能で、「フリーライド」を阻止できるようにはなっていない。受信料を支払っている視聴者は追加料金なしで利用できるとはいえ、不公平感は否めないだろう。

「わざわざサービス開始初日に登録しようとしたのに、トラブルに巻き込まれて阿鼻叫喚となった人たちは、コアなNHKの視聴者だと思います。結果として彼らに無駄な時間や手間を強いたことになる。NHKは大いに下手を打ったと思います」（メディアコンサルタントの境治氏）

「NHK ONE」は肝心の中身も、目新しいコンテンツはほぼ皆無なのだとか。

ベテラン放送記者が言う。

「これまでNHKのウェブサイトでは、安倍晋三元首相や菅義偉元首相など大物政治家に深く切り込む『政治マガジン』をはじめ、注目事件の裏側に迫った『事件記者取材note』など、尺が短く凡庸な内容で終わりがちなテレビニュースとは異なる独自コンテンツが多かった。それが今回の新サービス移行を前に全て廃止。おまけに過去記事のアーカイブなども削除されてしまったのです」

記者のモチベーションは低下

報道のみならず、公共放送の看板の一つである教養番組にも影響は及ぶ。

「タモリが“街歩きの達人”としてMCを務める人気番組『ブラタモリ』のサイトには、かつては放送で紹介されたエリアのマップが表示されていました。タモさんの顔をモチーフにした番組ロゴをスクロールさせ、街歩きを疑似体験できた。こうした手間暇かけて作り込まれたコンテンツも、新サービス移行前に削除されてしまっています」（前出の記者）

NHK職員に聞くと、

「『NHK ONE』では、災害情報など一部を除き、原則ウェブ独自のニュースコンテンツを配信するのはご法度とのお触れが出ています。テレビで放送したニュースや番組の内容に関するコンテンツであればOKなのですが、ウェブ上での公開は1週間のみ。長期で読まれてほしい記事に選ばれても、1年後には削除されてしまいます」

現場で取材する記者たちのモチベーションは、大いに下がっているという。

「新聞とは異なり、映像主体のニュース番組では、記者たちの取材成果の大半がアウトプットできていません。しかもNHKが取材して得た情報は、受信料が元になっているわけですから、いわば公共財。それをウェブの独自コンテンツで発信して還元していたのに、『NHK ONE』では原則できなくなったに等しい。しかもテレビで流したニュースに関する記事も、時がたてば削除されてしまうわけです。取材先が“NHKに紹介された”とSNSで告知してくれることも多いのですが、今後は短期間で閲覧できなくなる。受信料収入が減少する中、今年度だけで220億円もの巨費を投じて、そんなサイトが必要なのか。首をかしげる職員は多いですよ」（同）

「妥協の産物」

なぜ「NHK ONE」は、あえてウェブ全盛時代に逆行する姿になってしまったのか。

立教大学社会学部教授の砂川浩慶氏によれば、

「NHKは10年以上前から、ネット事業が必須業務になったら、そこで新たなサービスを提供して視聴者からお金を取りたいと考えていました。ところが、政治からの圧力や、読売新聞の山口寿一社長を筆頭とする日本新聞協会からの“民業圧迫論”などによって、新サービスはなくなり、視聴者からすれば何のメリットもないところに落ち着きスタートすることになった『NHK ONE』は、妥協の産物です。合わせて既存のサービスまで縮小を余儀なくされ、『NHKプラス』どころか“マイナス”での船出となった。今回のお粗末なトラブルも、NHKのヤル気のなさを象徴していると思います」

当のNHKに尋ねると、

「インターネット必須義務化に伴う配信内容は、『改正放送法』や『番組関連情報配信業務規程』などに則っています。それを踏まえた上で、具体的な内容はNHKの編集判断としてお届けしています」

まさに仏作って魂入れず。このままでは“皆さまの受信料”の無駄遣いと言われるのは時間の問題か。

前編【〈ふざけるなNHK〉 「NHK ONE」不具合連発で現場は大混乱 エースアナが続々謝罪の“異常事態”に】では、「NHK ONE」サービス開始で現場にもたらされた混乱について報じている。

「週刊新潮」2025年10月16日号 掲載