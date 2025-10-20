◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)

箱根駅伝の予選会で日本体育大学が9位に入り、78年連続78回目となる本大会出場が決定。連続出場の重圧に選手たちは涙をこぼしました。

来年1月2日と3日に行われる箱根駅伝への出場権をかけた今予選会は各校上位10名の合計タイムにより競われ、全42校中上位10校に箱根路への切符が渡されました。

前回の第101回箱根駅伝では12位に終わり、シード権を逃した日本体育大学。

今レースでは主将の田島駿介選手（4年）と平島龍斗選手（4年）の2人がフリーでタイムを稼ぎ、山崎丞選手（4年）が集団を引っ張ります。

10キロ通過時点で全体19位でしたが、15キロ地点で15位、17.4キロ地点で12位と徐々に追い上げ、日本体育大学は10時間36分14秒で9位に入り、78年連続78回目となる本大会出場を決めました。

大学名が呼ばれると、選手たちは安どの表情。吉田黎大選手（3年）は涙をこらえきれず、「ドキドキというかもしかしたら落ちるんじゃないかという気持ちもありましたが、呼ばれて自然と涙が出ました」とコメント。チーム4番手の佐藤大和選手(2年)は「生きた心地がしなかった。もう走る前よりも緊張して吐きそうで、待っているときが一番辛かった」と率直な思いを語ります。

また玉城良二監督は、「もうだめだと思ったので、その後の行動だけ考えていた。行動と挨拶をどうすればいいか、とりあえず辞表ってどうやって書くのか」と、そのプレッシャーの重さを口にします。

一方、上位で記録が求められた4年生2人は奮闘。田島選手は1時間2分15秒で全体16位、平島選手は日本人2位となる1時間2分6秒で全体8位に入り、チームの予選通過に貢献しました。

田島選手は「自分の役割は、集団走がある中で平島と2人で稼ぐこと。自分の役目を全うでき、集団も山崎がしっかり引いてくれたので、安心感があった。（結果発表時は）呼ばれるまで何が起こるかわからないので怖さもありましたが、しっかり通過できてよかったです」と安どの表情。

平島選手は「来年、後輩たちに（予選会で）こういう思いはしてほしくない。しっかりとシード権を取って、大学の節目にしたいなと思います」と意気込みを語りました。