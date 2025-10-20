Ìø³ÚÍ¥Ìï¡ß¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÎNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù2026Ç¯½ÕÇÛ¿®·èÄê¡¡´ÆÆÄ¤ËÅÚ°æÍµÂÙ¤é
¡¡Ìø³ÚÍ¥Ìï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¶¦±é¤¹¤ëNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Ìø³ÚÍ¥Ìï¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¤ÏÅ»¤¦¥ªー¥é¤Þ¤Ç°ã¤¦¡¡¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¾×·â
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¿Æé¾»Ê¿¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£2020Ç¯10·î¤è¤ê¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÃ±¹ÔËÜ¤Ï14´¬´©¹Ô¡¢Îß·×Éô¿ô¤Ï400ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¤ÍèÆüµ¡Ù¡ØÎ¥º§¤·¤è¤¦¤è¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢TBS¤ÈNetflix¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¡¢190°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¡Øºá¤ÎÀ¼¡Ù¤Ê¤É¤ÎÅÚ°æÍµÂÙ¡¢¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î»³ËÜ¹äµÁ¡¢¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ç½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÂÎ©Çî¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡ØÌµÇ½¤ÎÂë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Îº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æá¿ÜÅÄ½ß¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Netflix¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡¡¶å¾òË¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÌñ²ð¤Ç¥°¥ìー¤Ê°Æ·ï¤Ð¤«¤ê¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÊÛ¸î»Î¡¦¶å¾ò´Ö¿ÍÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌø³Ú¡£¤½¤Î¶å¾ò¤Î¸µ¤ÇÆÍÁ³¡¢µï¸õÊÛ¸î»Î¡¢ÄÌ¾Î¥¤¥½ÊÛ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìÂçÂ´¤Î¼ã¤¯Í¥½¨¤Ê¥¨¥êー¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦±¨´Ý¿¿»Ê¤òSixTONES¤Î¾¾Â¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤ÇÈÈºá¼Ô¤ò¸«¼é¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤ÎÌô»ÕÁ°¿ÎÈþ¤òÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢É½¸þ¤¤Ï¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤À¤¬¡¢Î¢¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤ê¶å¾ò¤ËÌñ²ð¤Ê°ÍÍê¤ò»ý¤Á¹þ¤à¿ÑÀ¸·û¹ä¤ò Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¤¢¤ë²áµî¤«¤é¶å¾ò¤È¿ÑÀ¸¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤¹¤ëÍò»³·º»ö¤ò²»ÈøÂö¿¿¡¢¤½¤·¤ÆÉú¸«ÁÈ¤Î¼ãÆ¬¡¦µþ¶ËÀ¶»Ö¤ò¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡È¾¥°¥ì¡¢¥ä¥¯¥¶¡¢Á°²Ê»ý¤Á¡¢Ìñ²ð¤Ê°ÍÍê¿Í¤Î°Æ·ï¤Ð¤«¤ê¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÊÛ¸î»Î¡¦¶å¾ò´Ö¿Í¡ÊÌø³ÚÍ¥Ìï¡Ë¡£¤É¤ó¤Ê²Ã³²¼Ô¡¦ÈÈºá¼Ô¤«¤é¤â°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï°ÆÁÊÛ¸î»Î¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤ë¤â¡Ö»×ÁÛ¿®¾ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÊÛ¸î»Î¡£°ÍÍê¼Ô¤òÊÛ¸î¤¹¤ë¤Î¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î»ÈÌ¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ë¡Î§¤ÎÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Æ»ÆÁ¾åµö¤·¤¬¤¿¤¤°¿Í¤À¤È¤·¤Æ¤â°ÍÍê¿Í¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¶å¾ò¤ÎÀµµÁ¤È¤Ï¡£
¡¡Ìø³Ú¤È¾¾Â¼¡¢ÅÚ°æ´ÆÆÄ¡¢Æá¿ÜÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¤½¤·¤Æ¸¶ºî¼Ô¤Î¿¿Æé¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÌø³ÚÍ¥Ìï¡Ê¼ç±é¡¦¶å¾ò´Ö¿ÍÌò¡Ë¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤äÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¡×¤È¡ÖÌµÃÎ¤Ïºá¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¡¢¤É¤³¤«¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö°ÆÁÊÛ¸î»Î¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶å¾ò¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤ä¿®Ç°¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¯¤ó±é¤¸¤ë±¨´ÝÀèÀ¸¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¶å¾ò¡¢¤½¤·¤Æ¶å¾ò¼«¿È¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊÑ²½¤äÀ®Ä¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤¹¤ëÅÚ°æ´ÆÆÄ¡¢Æá¿ÜÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢Netflix¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹âÍÈ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ËÍ¼«¿È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê±¨´Ý¿¿»ÊÌò¡Ë¶å¾òÀèÀ¸¤Ï´í¸±¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È±£¤µ¤ì¤¿¶¯¤¤°¦¾ð¤ÈÉº¤¦¼ä¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿º£¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë±¨´Ý¤Ï¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶å¾òÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤ëÌò¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¨´Ý¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬±¨´Ý¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÊª¡¢Êª¸ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÚ°æÍµÂÙ¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¥Àー¥¯¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤ÄÊÛ¸î»Î¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ç¥£¡¢Netflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÁÏ¤ê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¶õµ¤´¶¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸¿È¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¾ð´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºîÆ±ÍÍ¡¢Ìø³Ú¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡Ö¶å¾ò¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ÏÃ±½ã²½¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ï¤Ò¤È¤ê¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬Çò¹õ¤Ä¤«¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÆâÌÌ¤ä»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶å¾ò¤Î¡ÖÂçºá¡×¤È¤Ï¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤¹Î¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Æá¿ÜÅÄ½ß¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡ËNetflix髙¶¶¿®°ì¤µ¤ó¤«¤é¡¢±ÇÁü²½¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜÂè4´¬¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¡¢¥³¥Þ¤È¥³¥Þ¤Î´Ö¡¢¹Ô´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ô¤²Ì¤Æ¤ÌÁÛÁü¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó±ÇÁü²½¤Ë¿´Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î°Ç¡¢¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤½¤ì¤Ç¤â³è¤³è¤¤ÈÀ¸¤¤ë¸¶ºîÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸»Å¾å¤¬¤êÈ´·²¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¡¢¤½¤Î±éµ»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯É¬¸«¤Î¸«½ê¤Ç¤¹¡£Ë¡¤È¥â¥é¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦ÊÛ¸î»Î¥Ð¥Ç¥£¡¢°ÆÁÊÛ¸î»Î¡ß¥¢¥¦¥È¥íー¤¿¤Á¤ÎÎ¢ÀÚ¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ï·¿ÇË¤ê¤Ç»É·ãÅª¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈÎÞ¤È´¶Æ°¡¢Ë×Æþ´¶ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª¡¡À§Èó¤È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
髙¶¶¿®°ì¡ÊNetflix¡¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡ËÏ¢ºÜ°ì²óÌÜ¤Î¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å¾ò¤È±¨´Ý¤¬¡Ö¤¤¤¤ÊÛ¸î»Î¤ÏÀ³Ê¤¬°¤¤¡×¡Ö»×ÁÛ¿®¾ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÊÛ¸î»Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËÉÔ¾òÍý¤Ê»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¸½ÂåÀ¤ò´¶¤¸¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼Â¼Ì²½¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤¯¡¢Æá¿ÜÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢ÅÚ°æ´ÆÆÄ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤¿º¬ËÜ¤µ¤ó¡¢Ìø³Ú¤µ¤ó¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÂ¤¬¤ì¤¿»É·ãÅª¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢±ÇÁü²½¤ò»Ö¤·¤¿»þ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¶å¾ò¡¦±¨´Ý¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçºá¡×¤ÎÊª¸ì¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿Æé¾»Ê¿¡Ê¸¶ºî¡Ë
¼Â¼Ì²½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¡£À½ºî¿Ø¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢1ÏÃÌÜ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¡¢¹þ¤ß¾å¤¬¤ë»×¤¤¤¬ÍÞ¤¨ÀÚ¤ì¤ºµã¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌò¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢´ÆÆÄ¡¢±éµ»¡¢µÓËÜ¡¢Èþ½Ñ¡¢²»³Ú¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¶å¾ò¤ÎÀ¤³¦¤òÁá¤¯»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Çº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤ò¡¢ÈèÊÀ¤·¤¿¼ª¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ëÆü¡¹¡£ÂçÀ¼¤ÎÂ¿¿ô·è¤ÎÀµµÁ¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤ë¿¿¼Â¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ëÁ±°¡£¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤«¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¸ÆµÛ¤ä´Ö¹ç¤¤¤¬¡¢¼Â¼Ì¤Ç¤è¤êÀ¸¡¹¤·¤¯ÆÏ¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£À§ÈóÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë