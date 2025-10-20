10月13日に放送される沢口靖子主演のフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』の第3話に町田悠宇、松岡広大、今井清隆がゲスト出演する。

参考：『絶対零度』『フェイクマミー』 秋ドラマはライターズルームから羽ばたく若手脚本家に注目

本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描き、シーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査する”「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語が描かれた。

月9ドラマへの出演は、『監察医 朝顔 第2シーズン』第4話（2020年）以来、5年ぶりとなる松岡が演じるのは、上村税理士事務所の税理士・上村元也。経営難や後継者不足で悩む企業の相談に乗り、「外部の力を借りるべき」と助言して知り合いの会社を紹介する。しかし実際に契約が結ばれると、その会社の資金を抜き取って倒産に追い込むという悪徳税理士だ。そして、契約上の問題から警察も手を出せず、今まで法の網をすり抜けてきた。DICT＜ディクト＞の奈美（沢口靖子）と南方（一ノ瀬颯）が上村の事務所を訪ねると、南方は衝撃を受ける。上村は南方の大学時代の友人だったのだ。真面目で努力家だった上村を知る南方は、複雑な思いを抱きながら捜査を進める中、ある真実にたどり着く。

町田が演じるのは、株式会社「ネッブス」の社長・奥田真斗。税理士の上村とは旧知の仲で、共謀して中小企業を狙う。経営不振の「ミズハラ製作所」に、上村が「ネッブス」の奥田を紹介。「ミズハラ製作所の技術を守る」と説得して、「ネップス」との経営統合の契約を結ばせる。しかし、「ミズハラ製作所」の口座資金は数日後に全て抜かれていた……。奥田はさまざまな会社を所有し、上村を介して困窮する企業を取り込み、中小企業を食い物にしていたのだ。なお、町田は7月期の月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』に、児童相談所の委託を受けている弁護士役で出演し、今作で2クール連続の月9出演となる。前クールでは、児童相談所をサポートする弁護士を演じた町田が、今作では一転して悪役を務める。

今井が演じるのは、宗教団体「ルミナス会」の教祖・黒澤道文。ここ数年で急成長し、病院や学校、不動産まで手掛ける「黒澤ホールディングス」を築き上げたカリスマ。教祖・黒澤の“ありがたいお言葉”が始まると、その一言一言に信者は酔いしれ、「聖水」と呼ばれる水やお札などの高額商品を迷いなく次々に買い求める。巻き上げた金は寄付金としてルミナス会に入り、そこから国外に流れている痕跡も。さらには、黒澤ホールディングスの関連企業に奥田の会社もあり、さらなる被害を食い止めるため、DICT＜ディクト＞が立ち上がる。

■コメント・松岡広大（上村元也役）人気シリーズに参加することができうれしいです。今回演じた上村元也は20代半ばにして税理士事務所を構えているエリートの役でした。南方とは大学の同級生で同じゼミにいたこともあり、ある出来事からまた関わることになります。すてきなキャスト・スタッフの皆様に囲まれて芝居することができました。中でも、今回の肝となる一ノ瀬颯さん演じる南方とのシーンは楽しかったです。一ノ瀬さんの真っ直ぐで柔らかなお人柄と屈託の無い笑顔に救われました。同世代の俳優と出会えたことにも、心から感謝しています。第3話は南方の成長回となっており、その一助たるべく臨みました。是非ご覧ください。

・町田悠宇（奥田真斗役）歴史あるシリーズの一端を担えることを光栄に思います。作品が内包するテーマ性や社会的メッセージを受け止めながら、真摯に挑みました。演じた人物は、現代社会に実在していてもおかしくない存在です。“身近に存在する恐怖”をどう表現するかを意識し、監督との対話を重ねる中で、人物の奥行きや温度を繊細に描くことを心がけました。緊張感とリアリティが交錯する刺激的な月曜の夜をぜひお楽しみください。

・今井清隆（黒澤道文役）恥ずかしながら，この歳までテレビドラマへの出演がほぼなかったのでかなり興奮気味です！ しかも『絶対零度』という大人気シリーズと聞いて2度びっくり！！ テレビの現場に慣れていない私に周りのスタッフも本当に優しく接して下さり、緊張の中にも、充実した時間を過ごさせて頂いております！ 主演の沢口靖子さんも、気さくにお声がけくださり，ありがたい限りです！ さて私の役どころですが、“新興宗教の教祖”という面白い役です（笑）。さてどんな風にストーリーに絡んできますやら､､､乞うご期待です！（文＝リアルサウンド編集部）