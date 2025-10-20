九条間人役に柳楽優弥、烏丸真司役に松村北斗でNetflixシリーズ『九条の大罪』制作決定！2026年春に世界配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

漫画『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平による最新作『九条の大罪』がNetflixシリーズとして制作されることが発表された。九条間人（くじょう・たいざ）を柳楽優弥が主演として演じ、烏丸真司をSixTONESの松村北斗が演じることも発表された。2026年春に世界配信される。

■『九条の大罪』は漫画『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平による最新作

漫画『九条の大罪』は、2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』（小学館）に連載され、現在までに単行本は14巻が刊行されている話題作。

主人公の弁護士・九条間人はどんな加害者・犯罪者からも依頼を受け、世間からは悪徳弁護士呼ばわりされるも「思想信条がないのが弁護士。依頼者を弁護するのが弁護士の使命」と語り、法律の力を武器に、道徳上許しがたい悪人だとしても依頼人を擁護する。果たして九条の正義とは――。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化される。

そんな半グレ、ヤクザ、前科持ち、厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を柳楽優弥が演じる。その九条の元に突然イソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の若く優秀なエリート弁護士・烏丸真司を松村北斗が演じる。

■池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシも出演！

さらに弁護士とは異なる立場で犯罪者を見守るソーシャルワーカーの薬師前仁美を池田エライザ、表向きは自動車整備工場の社長だが、裏社会と繋がり九条に厄介な依頼を持ち込む壬生憲剛を町田啓太、ある過去から九条と壬生を目の敵にする嵐山刑事を音尾琢真、そして伏見組の若頭・京極清志をムロツヨシが演じる。

監督を務めるのは、数々の話題作を世に送り出してきた土井裕泰、山本剛義、足立博。ヒットメーカー那須田淳がプロデューサーを務め、Netflixと初タッグを組む。

■主演の柳楽優弥、松村北斗、原作の真鍋昌平らからコメントも到着！

主演の柳楽優弥、松村北斗、監督の土井裕泰、プロデューサーの那須田淳、エグゼクティブ・プロデューサーの高橋信一（高ははしごだか）、そして原作の真鍋昌平からのコメントが届いている。

型破りな九条と、正義を追う烏丸の正反対な弁護士の二人。現代社会の一角にあるアウトローたちの生態系のなかで、底辺で生きることにもがく弱者たちと、弱者を喰らう強者たち、そこに向き合う弁護士のリアリティ溢れる世界を描き、現代社会の不都合な現実をえぐり出す、リアリティに溢れた法とモラルの極限クライムエンターテイメント、Netflixシリーズ『九条の大罪』のさらなる情報を待ちたい。

■作品情報

Netflixシリーズ『九条の大罪』

2026年春に世界配信

原作：真鍋昌平『九条の大罪』（小学館『週刊ビッグコミックスピリッツ』連載中）

出演：柳楽優弥 松村北斗 池田エライザ 町田啓太 音尾琢真 ムロツヨシ

脚本：根本ノンジ

プロデューサー：那須田淳（TBSテレビ）

監督：土井裕泰（TBSテレビ） 山本剛義（TBSスパークル） 足立博

エグゼクティブ・プロデューサー：高橋信一（Netflix） 杉山香織（TBSテレビ）

制作協力：TBSスパークル

製作著作：TBSテレビ

配信：Netflix

