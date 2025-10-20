◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク1-7日本ハム（2025年10月19日 みずほペイペイD）

意地は見せた。9回に先頭で迎えた最終第4打席で左前打。ソフトバンク・柳田はプレーオフ、CS歴代最多を更新する通算56安打目を放った。3連敗で暗くなりがちな試合後には努めて明るい表情で前向きに語った。

「明日はまた違う日なので。日々、新たに行きましょう」

チームはCSファイナルSで連勝スタートを切り、アドバンテージ1勝を含めて日本シリーズ出場に王手をかけた。しかし、そこから前日まで2連敗。第4戦まで1番でスタメン出場した柳田は、この日「4番・左翼」に抜てきされた。相手に傾きかけていた流れを食い止めてCS突破を決めたかったが、まさかの3連敗。逆王手をかけられたが、柳田が言葉で示したように引きずっている場合ではない。

第2戦では0―0で迎えた8回に決勝3ランを放ち、小久保監督をして「あそこで打つのがスーパースター」と言わしめた。元チームメートの内川聖一に並ぶCS最多の10本塁打で、通算36打点は単独トップだ。“CS3冠王”の背番号9の存在はチームにとって頼もしい。泣いても笑っても最終決戦。百戦錬磨のギータが沈滞したムードを一撃で変える。

（木下 大一）