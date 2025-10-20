◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 日本ハム 7-1 ソフトバンク(19日、みずほPayPayドーム)

日本ハムがソフトバンクに3連勝。試合後、この日先発の台湾出身・古林睿煬投手が喜びを語りました。

古林投手はこの日、4回2/3回を投げ、被安打2、6奪三振無失点の好投で勝利に貢献。打線好調のチームは計7得点で快勝し、対戦成績を3勝3敗としました。

試合後、ヒーローインタビューに登場した古林投手はこの日の投球を振り返り、「今日は負けられないということで、勝つことだけを考えてマウンドに上がりました」とコメント。

どんな準備をしたか聞かれると、「チーム全体がいろんな情報をアドバイスしてくれたり、教えてくれたりしたので、それを信じて自分の投球をするだけでした」と答えました。

初回、2アウト3塁のピンチで4番・柳田悠岐選手と対戦し、見事空振り三振に打ち取った場面については、「初回に失点すると、野手の方々に負担がかかってしまうと思うので、そこは絶対に抑えようという気持ちでした」と振り返りました。

0勝3敗の状況から粘り強く3勝を勝ち取った日本ハム。翌日の大事な一戦に向けて、「明日も一緒にがんばろう！」と日本語でファンへ意気込みました。