timeleszが『timeleszファミリア』で暗記チャレンジ！1時間で子ども100人のフルネームを覚える

timeleszの日本テレビ系での初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』。10月20日放送の企画は「最強記憶術でイチカバチカ！100人の子どものフルネームを1時間で覚えられるか!?」。timeleszの8人がイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑む。

■果たして、timeleszは100人全員の名前を覚えて見事成功させることができるのか？

前回のギリギリチャレンジでは、最強イントロクイズ王者に挑み、見事勝利を収めたtimeleszだが、実は初回スペシャルでは、松島・猪俣が高校生30人のニックネーム暗記に挑戦し失敗してしまった暗記チャレンジ。今回は8人全員が参加し、佐藤・菊池・原が担当する高学年チーム、松島・寺西が担当する中学年チーム、橋本・猪俣・篠塚が担当する低学年チーム、3組に分かれて総勢100人の子どもたちの名前を覚えることに挑む。

人の名前を覚えることは、どの年代でも生きる上で大切なマナー。一方で、昔と違い、「アルマニ」や「カイナル」など個性豊かな名前が多く、覚えるのが難しいという現代ならではの困難さも…。

そんな困難を前に、受験勉強にも役立つ最強記憶術が続々登場。佐藤は早稲田塾の受験生の間で話題になった、心を落ち着かせる効果のある青ペンを使い、覚えたい文字をひたすらノートに書き殴る勉強法に挑戦。

一方、原は「健康サンダル暗記術」を選択。初回スペシャルで松島が実践していた、名前に関連した動きで覚える暗記術も登場し、メンバーは手当たり次第に様々な方法を試すが…。

低学年チームでは、収拾がつかず苦戦を強いられる瞬間も!? さらに中学年チームでは、寺西は保育士さながらの慣れた様子で子どもたちをあやしはじめるなど、意外な一面も。

果たして、timeleszは100人全員の名前を覚えて見事成功させることができるのか？ そして、子どもたちとの触れ合いの中で、まさかの大ゲンカが勃発する場面も…。イチかバチかの挑戦を続ける彼らの姿をぜひ放送で確認したい。

■番組情報

日本テレビ『timeleszファミリア』

10/20（月）24:29～24:54

MC：timelesz

■関連リンク

『timeleszファミリア』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/timelesz-familia/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/

