◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 日本ハム７―1ソフトバンク（2025年10月19日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS） パ」のファイナルS第5戦は19日、日本ハムがソフトバンクを7―1で下し、3勝3敗のタイに持ち込んだ。新庄剛志監督（53）は5点リードから2ランスクイズを敢行するなど積極采配を見せ、CS史上初となる0勝3敗の崖っ縁からの3連勝。突破率0％からの日本シリーズ進出へ、20日の最終第6戦に臨む。

負けたら終わりの一戦でも「新庄野球」が全開だった。就任から4年で鍛え上げてきた作戦を駆使し、ついに0勝3敗からタイに戻した。新庄監督は3日連続で取材対応はなかったが、右手人さし指を立て「ワンモア！ワンモア！ワンモア！」と球場を後にした。

0―0の4回無死一、二塁。打席に立った4番・郡司は言う。「一球一球、サインが変わった」。初球はバントの構えから見逃す指示が出てボールとなると、2、3球目は一転して強攻策。4球目は再びバントの構えから見逃しと目まぐるしい揺さぶりを仕掛けた。5球で四球をもぎ取って満塁とし「（相手が）バントか打つか分からない中で攻めてきたので、うまく見極められた」とうなずいた。

郡司のアシストから2点を先制し、なお2死一塁での万波には、ランエンドヒットを仕掛けて左前打。続く矢沢の適時二塁打につながった。この回は初回の遊撃守備で負傷交代した山県に代わった石井が先頭で中前打で口火を切り、今季のチームを支えた選手層の厚さも見せつけた。

3点リードの5回の攻撃前には、森本外野守備走塁コーチを中心に円陣が組まれた。リードしている側が円陣を組むのは異例の光景だが「まだ点を取りにいく。いろんなサインが出るから頭に入れておけ」との号令でナインはまとまった。

清宮幸の2点二塁打で5―0としてなお1死二、三塁。投手が松本晴に代わった。ここで、田宮に「お家芸」の2ランスクイズのサインだ。初球はファウルとなったが、もう一丁。投前に転がり三塁走者・郡司は生還。二塁走者・清宮幸は本塁でアウトとなったが貴重な1点を加え、田宮は「気持ちで決めました」と応えた。

15日の第1戦は1―2で敗れ、新庄監督は「作戦ができなかった」と嘆いたが、この日は作戦オンパレードで快勝。0勝3敗からファイナルSを突破した例は過去にないが、郡司は「2敗した時は確率0％なんて言われていたけど、数字がいかに意味のないものかということ。勢いは確実にこっちにある」とチームの思いを代弁した。あと1勝。プロ野球史に新たな一ページを刻む。（田中 健人）

≪0勝3敗からは史上初≫日本ハムが3連勝で対戦成績を3勝3敗のタイとした。6試合制となった08年以降のCSファイナルSで3勝3敗に追いついたのは昨年の巨人に次いで5度目。0勝3敗→3勝3敗は史上初となった。過去4度のうち10年ロッテと12年巨人が最終戦も勝利し日本シリーズに進出、突破率は50％となっている。なお、日本ハムは14年にソフトバンク相手に逆王手をかけたが最終戦に敗戦、11年前の雪辱を果たせるか。