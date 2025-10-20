◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク1-7日本ハム（2025年10月19日 みずほペイペイD）

パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）は19日に第5戦が行われ、優勝チームのソフトバンクが2位の日本ハムに1―7で敗れた。3連敗で対戦成績はアドバンテージを含めて3勝3敗となり、きょう20日の第6戦で雌雄を決することになった。小久保裕紀監督（54）は勝つか引き分けで日本シリーズ進出が決まる最終決戦に中4日でリバン・モイネロ投手（29）を投入する必勝態勢で挑む。指揮官は前だけを見ていた。日本シリーズ進出まであと1勝としてから3連敗。日本ハムに逆王手をかけられたが、小久保監督は過去を振り向かずに最終第6戦に懸ける思いを語った。

「試合展開というよりも、明日がパ・リーグ最後の試合。今年一騎打ちをやってきたチームと最後の試合をやる。勝ったら日本シリーズ、負けたら今シリーズ終了。分かりやすいです」

リーグ王者が日本ハムの強力打線に苦戦して、土俵際に追い詰められた。第3戦以降の3試合で計22失点。特にレイエスには前日の第4戦まで4本塁打と打ち込まれ、首脳陣は試合前に先発・大津ら投手陣に対して走者を置いた場面での勝負は避けようと指示を出していた。ただ、慎重になり過ぎて傷口を広げてしまう。0―0の4回は先頭の石井に安打を許し、レイエス、郡司に連続四球。これが3失点を招いた。2番手のヘルナンデスも回またぎとなった5回にレイエス、郡司への四球が絡んで3失点。2イニングで計6失点はあまりに重すぎた。

これでレギュラーシーズンでの対戦で13勝12敗だった日本ハムにCSファイナルSでは2勝3敗となり、トータル15勝15敗でまったくの五分となった。勝つか引き分けで日本シリーズ進出となる、きょう20日の第6戦はまさに最終決戦だ。先発マウンドに送るのはモイネロ。第1戦で7回5安打無失点と好投した左腕を中4日で投入する。

この日、本拠地で調整したモイネロは気迫を前面に出した。「ここまで全員で戦って積み上げてきたものがあるので、あとは自分の役割を果たすだけだと思っている。一球一球に集中し自分の投球を貫くだけ。チームを勝たせるために全力で腕を振りたい。とにかく最後に勝つ。それだけだね」。レギュラーシーズンの日本ハム戦でも8試合で4勝1敗、防御率1・87と宿敵を抑えたサウスポーに命運は託された。

昨年はDeNAとの日本シリーズで開幕2連勝後、4連敗して日本一を逃した。同じてつを踏むわけにはいかない。「やるだけです」と小久保監督。あの悔しさをバネにしてリーグ連覇を成し遂げた底力を今こそ見せる時だ。 （井上 満夫）