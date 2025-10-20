「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

２番人気の桜花賞馬エンブロイダリーが早めに２番手に押し上げ、ゴール前で逃げた５番人気のエリカエクスプレスをかわして２冠を達成。騎乗したルメールは昨年のチェルヴィニアに続き連覇を決めた。エリカエクスプレスが踏ん張って２着、後方待機から追い込んだ６番人気のパラディレーヌが３着に食い込んだ。１番人気に支持されたオークス馬カムニャックは、直線で早々と失速して１６着に大敗した。

◇ ◇

ルメールは完璧でしたね。最初は５、６番手で１番人気のカムニャックをマークしていたけど、切り替えて２番手に上がっていきました。肝心な大一番でこれができる。なかなか早めに動いていけないですよ。すごい読み。ペース配分がうまいのと、馬の力を信じた結果です。

エリカエクスプレスのユタカ（武豊）くんは、いい感じで逃げていました。フェアリーＳを勝った時に、この馬は強いと思ったんです。その後はかみ合わなかったけど、きょうは楽な感じでスッと行って、マイペース。自分でペースをつくって、粘っているだけに惜しかったですね。

カムニャックは１６着ですか…。オークス、ローズＳと強かったのに、早々と手応えがなくなっていました。パドックでイレ込んでいるように見えたのと、ゲートで立ち上がっていたのが気になりました。ファン（がいるスタンド）の前のスタートだったからでしょうか、気性がガラッと変わってしまった感じですかね。本来の力を出し切れなかったというだけで、何事もなければいいのですが。（元ＪＲＡ調教師）