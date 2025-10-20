【セリエA】ジェノア 0−0 パルマ（日本時間10月19日／ルイジ・フェラーリス）

【映像】鈴木彩艶が「膝」でPKセーブ！

パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、後半アディショナルタイムに殊勲のPKストップ。貴重な勝点1を呼び込むヒーローとなった。

パルマは日本時間10月19日、セリエA第7節でジェノアと敵地で対戦。代表ウィークを終えて日本からイタリアに帰国した鈴木はこの試合でも先発した。序盤からジェノアに主導権を握られたうえ、42分にはDFニアカテ・エンディアエが2度目の警告で退場処分となるなど、パルマにとっては厳しい流れとなった。

それでも鈴木のビッグセーブ連発で無失点に抑えていたが、90＋7分、ボックス内でDFマリアーノ・トロイロがFWジェフ・エカトールを倒してしまいジェノアにPKを献上。パルマ・ベンチは痛恨のプレーに頭を抱えた。

鈴木はこの大ピンチで、PKキッカーのFWマックスウェル・コルネと対峙する。両手を二度ほど叩くと、じっと相手を見つめ、自身の右側に蹴られたシュートに即座に反応。ボールを右膝あたりで大きく弾いた。この超ビッグセーブに鈴木はガッツポーズを見せ、チームメイトたちもすぐに駆けつけて喜びを爆発させた。

現地メディアも「この試合のスターだった」と称賛

このシーンについてイタリア・メディア『PARMA live』は試合のテキスト速報で、「スズキ！シュートは弱く、スズキがまたもパルマを救った。彼はこの試合のスターだった」と守護神を称えている。

また日本のサッカーファンたちも大興奮。ABEMAのコメント欄は「天才」「まじか！」「神がかってる」「日本人歴代最高GKや」「間違いなくチームを救った」「ブッフォンですか？」「最高すぎるわ」「伝説級のGKや」「救世主」「感動した」など大絶賛の嵐となった。

なお、鈴木のPKストップは2024年夏にパルマに加入して以降、セリエAの44試合目で初めて。今シーズンのコッパ・イタリア2回戦（スペツィア戦）以来、公式戦では2度目のPKストップとなった。

データサイト『FotMob』によると鈴木はシュート23本のうち、枠内を捉えた7つのシュートを全てセーブ。セリエA公式のマン・オブ・ザ・マッチに選出されるなど勝点1の獲得に主役として貢献した。先のインターナショナルウィーク中には、パラグアイ戦とブラジル戦でいずれも2失点して悔しさも味わった鈴木。しかし、パルマ帰還ゲームでいきなり出色のパフォーマンスを披露した。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

