「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

２番人気の桜花賞馬エンブロイダリーが早めに２番手に押し上げ、ゴール前で逃げた５番人気のエリカエクスプレスをかわして２冠を達成。騎乗したルメールは昨年のチェルヴィニアに続き連覇を決めた。エリカエクスプレスが踏ん張って２着、後方待機から追い込んだ６番人気のパラディレーヌが３着に食い込んだ。１番人気に支持されたオークス馬カムニャックは、直線で早々と失速して１６着に大敗した。

これが桜花賞馬の底力だ。エンブロイダリーがオークス９着からぶっつけのローテでラスト１冠を奪取した。樫のリベンジを果たし、牝馬２冠に導いたルメールは「うれしいですね。オークスは距離が長くて残念だったけど、秋華賞は馬の状態も完璧だったし、勝つ自信がありました」と会心の勝利に笑顔を見せた。

名手の手腕がさえ渡った。五分のスタートから中団外めに持ち出すと、向正面でペースダウンを感じて一気に２番手に進出。「ずっとリラックスしていた」と完璧に折り合って脚をためると、直線では逃げ切りを図ったエリカエクスプレスを目指して鋭進。「エンジンが掛かるのに時間がかかり、（武）豊さんの馬も伸びていたから心配したけど、最後はすごくいい脚でした」。渾身（こんしん）の左ムチで最後のひと伸びを引き出し、半馬身差の勝利をつかみ取った。

見守った森一師は「大変うれしく思います」と勝利をかみしめつつ、「跳びが大きい馬ですし、ジョッキーが外めをリズム良く走らせてくれました。馬も伸び伸びと走っていたので、これならと。能力を最大限に引き出してくれました」とルメールの好騎乗をたたえた。

オークスで露呈した距離不安を払拭する価値ある勝利。トレーナーは「トレセンに戻ってきてからも落ち着いていましたし、トモや肩回りのボリュームがつき、体高も伸びて一回り大きくなりました。いい夏を過ごせましたね」と心身の確かな成長も勝因に挙げた。

次走については未定だが、今後の選択肢の広がる勝利だったことは間違いない。指揮官が「成長途上で、まだ良くなると思います」とさらなる進化を示唆すれば、ルメールも「きょうは休み明けで２０００メートルがぴったり。でも、この落ち着きがあれば未来は２４００メートルでも」と距離克服に手応えをにじませた。無限の可能性を秘めた２冠牝馬が、どんな路線でも主役を担っていく。