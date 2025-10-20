俳優の柳楽優弥（35）が、Netflixシリーズ「九条の大罪」（26年春、世界独占配信）で主演を務めることが19日、分かった。

半グレやヤクザなど、どんな背景を持つ依頼人だとしても法の力で擁護する弁護士・九条間人を演じる。九条とタッグを組む東大卒のエリート弁護士・烏丸真司役をSixTONES松村北斗（30）が務める。

原作は「闇金ウシジマくん」の作者・真鍋昌平氏（54）による、累計400万部超の同名人気漫画。タブー視されてきた日常の闇に切り込み、現代社会の不都合な現実をえぐり出す、法とモラルの極限クライムエンターテインメントだ。

柳楽はNetflixドラマ初主演。「新しいチャレンジをすることに高揚感を覚え、僕自身ワクワクしながら取り組んだ作品」という。「九条の行動原理や信念は、果たしてどこにあるのか。烏丸先生と行動を共にするようになって見えてくる九条、九条自身の中に生まれる変化や成長にも注目してもらえたら」と呼びかけた。

柳楽の“右腕”を演じた松村は「人物、物語に翻弄（ほんろう）されながら楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。監督は、TBS系「カルテット」などの話題作を手がけた土井裕泰氏（61）。ほか出演者は、池田エライザ（29）、町田啓太（35）、音尾琢真（49）、ムロツヨシ（49）。Netflixドラマ「地面師たち」に続く、大ヒット作の誕生に期待がかかる。