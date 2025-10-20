リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。あまりの衝撃から、3発目で実況ブースが20秒以上も沈黙してしまう事態となった。

歴史的な夜だった。

ワールドシリーズ進出に王手をかけて臨んだブルワーズとの第4戦。先発マウンドを託された大谷が、投打で躍動した。

怒涛の3発＆10Kで、シリーズMVPも獲得。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で試合実況を務めるスティーブン・ネルソン氏は、自身のXに「唯一無二。AM570LASports ブースから見た、第4戦でショウヘイ・オオタニが見せた伝説的なパフォーマンス」として、大谷の活躍と実況席の様子を組み合わせた動画を投稿した。

1、2発目は絶叫しながら伝えていたものの、3発目の後は20秒以上、沈黙してしまった。隣にいたリック・マンデー氏とともに、お手上げのポーズも。ネルソン氏は「リック・マンデーの反応は相変わらず上級だ。マンデーはすぐにダニエルズ・ジュエラーズのプロモーションカードに手を伸ばし、スコアブックに釘付けになった。というか、私たち全員がどれだけ驚愕していたか」ともつづり、中継には映らなかった舞台裏に日本人ファンから様々な声が上がった。

「実況の仕事を奪った大谷さん」

「3本目のHRで感激の無言はほぼ放送事故」

「活躍が語彙力を超えてる」

「これは笑っちゃう」

「3発目放送事故じゃねーかw」

「解説の人の反応が素直過ぎる、、、」

「3本目の時には頭真っ白ですね」

2年連続の世界一を目指し、24日（日本時間25日）からマリナーズ─ブルージェイズの勝者とワールドシリーズを戦う。



（THE ANSWER編集部）