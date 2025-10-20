短めでもこなれる！【40・50代】が参考にしたい♡「ショートボブ」

40・50代が短めでもこなれ感のあるヘアスタイルを目指すなら、「ショートボブ」がおすすめです。顔まわりをすっきり見せつつトップに自然なボリュームを演出できるので、若々しい印象を引き寄せられるはず。今回は、40・50代が参考にしてほしい、大人のショートボブをピックアップします。

広がりやすい髪もすっきりまとまる

ふんわりとした丸みのあるシルエットのショートボブ。後頭部に丸みを持たせることで、柔らかく女性らしい印象を与えられそうです。重さを残したカットは、広がりやすい髪でもすっきりとまとまるところが嬉しいポイント。ツヤやしっとり感をキープするスタイリング剤を使うことで、パサついて見えがちな髪質でも美髪見えが叶うはず。

すっきりとした清潔感のあるショートボブ

こちらのショートボブは、空気を含んだような軽やかな仕上がりが魅力。顔まわりのレイヤーがフェイスラインをすっきりと見せてくれそうです。コンパクトなシルエットで、丸みのあるきれいな頭の形を演出してくれるはず。顔まわりにレイヤーが入っているため耳掛けしやすく、アレンジによる印象変化も楽しめそうです。

ふんわりとしたシルエットで女性らしさアップ

こちらは、自然なボリューム感が上品なショートボブ。後頭部に丸みを持たせたフォルムがやさしい雰囲気で、ショートボブを女性らしく仕上げたい大人女性にぴったりです。こなれ感をアップさせてくれそうな顔まわりのレイヤーも真似したいポイント。落ち着いた印象になれるショートボブなら、短い髪に初めて挑戦する人にもなじみやすそう。

クセを活かしておしゃれ見え

こちらは、もともとの毛流れを活かしてナチュラルに仕上げたショートボブ。髪のクセやうねりが気になる大人女性も、クセを活かしつつ自然なニュアンス感や立体感を楽しめそう。乾かすだけで形が決まりやすいので、朝のスタイリングが手軽になりそうなのも嬉しいポイント。忙しい大人女性の日常にマッチしそうです。

writer：Nakazono Sayuri