「あなたの給料は高い」「3月まで辛抱しなくてもいいよ」 退職を相談したら上司からまさかの“早期退職”を勧められた女性

会社を去るなら円満に退職したいもの。しかし、投稿を寄せた60代女性は、退職手続きの過程で会社に冷たい対応をされたという。

女性の職場では、新卒採用を考慮し「翌年の3月末退職希望なら前年の秋頃には報告するのが通例」だった。それに伴い、女性も９月ごろ上司に退職の相談をした。

「年齢も高くなり体力的にもキツイので、正社員ではなくパートや派遣で働きたいので、退職したいと」

しかし、上司から返ってきたのは会社都合の「本音」だった。（文：境井佑茉）

見せかけの親切「貴方の悪口を言わないようにしてあげる」

女性が退職の意向を伝えると、上司からはこう伝えられた。

「貴方の年齢で正社員でせっかく働けているのが勿体無い」「系列の所で働かないか」

女性は、勿体無いではなく仕事がつらいこと、系列の職場では通勤が困難なことを伝えた。その後やり取りを続けているうちに、衝撃的な発言が飛び出した。

「こんな早い時期に言ってくるのはどうかと思う。そんなに、辛い気持ちのまま３月迄働かなくてもいいし、毎日辛い気持ちのままで働かなくていい。と」

打って変わった言葉に「一瞬、親切で言われている？」と思った女性だが、次の一言でそれが親切ではないことを悟る。

「次にこう言われた。『貴方の給料は、他の人に比べて高い。今後産休明けの職員も戻り、ただでさえ多い人が更に増える。だから、３月まで辛抱しなくてもいいよ。』と」

上司は人件費を削減したかったのだろう。心配しているかのような発言の裏には冷ややかな本音があった。

さらに、仮に年度が終わる前に辞めたとしても「貴方の悪口を言わないようにしてあげる」とも言われたそうだ。上から目線のひどい言葉だ。。

これらのやりとりから、女性は

「真面目に、３月までおらず、12月末で退職しようかと思い始めている」

と、現在の心境を書いていた。

