上田は開幕から9試合で11ゴールと無双状態

オランダ1部フェイエノールトのFW上田綺世が、現地時間10月19日に行われたエールディビジ第9節ヘラクレス戦で圧巻のハットトリックを達成し、7-0の大勝に貢献した。

前半だけで3ゴールを奪った上田について、現地紙「デ・テレグラフ」は「フェイエノールトに来て以来、最高の午後だった」と絶賛した。

前半7分に相手のパスミスを拾うと、ペナルティーエリア手前から右足シュートで先制点をマーク。同33分に右からのクロスに合わせて2点目を挙げると、同38分には味方のシュートのこぼれ球を左足で流し込み、前半だけでハットトリックを達成した。

上田は前半だけでお役御免。同紙は「上田は皆に寿司をご馳走しようとしていた」と独特な表現で活躍ぶりを伝えた。また、この試合ではふくらはぎを負傷した同代表DF渡辺剛がベンチ外。同メディアは「上田は、良いパフォーマンスをするためには同胞の渡辺剛の存在が必要だという噂を即座に否定した」とも伝えた。

同紙は今月14日に日本代表として出場したブラジル代表戦での活躍にも触れ、「人生最高の好調」にあると表現。開幕から9戦11発と絶好調のストライカーに賛辞を惜しまなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）