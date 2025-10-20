◆自動車レース▼スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第２日（１９日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）

３時間の決勝レースを行った。ＧＴ５００はチーム・クニミツの１００号車、スタンレー・シビック・タイプＲ―ＧＴ（山本尚貴、牧野任祐組）が、２回目のピット作業の時間を短くする作戦で予選１２位から大逆転し、今季初優勝を飾った。総合ポイント争いでも３位に浮上。総合首位のチーム・トムスの１号車、ａｕトムスＧＲスープラ（坪井翔、山下健太組）とは８・５点差に肉薄。最終戦（１１月１、２日、モビリティリゾートもてぎ）では５年ぶりの王座奪還を狙う。ＧＴ３００は今季初参入のｓｅｖｅｎ×ｓｅｖｅｎレーシング（Ｈ・キング、藤波清斗、近藤翼組）が初Ｖを飾った。

冷静な牧野が、今季初Ｖに珍しく声を震わせた。「苦しい中でやっとチーム・クニミツらしいレースが、シビック最終年のこのタイミングで、できました。本当にうれしいです」。どん底からはい上がった。前日の公式練習はトップタイムから２秒０８２差の最下位。公式予選もＱ１敗退の１２番グリットだった。それでも名門チームの誇りと底力が、誰も予想しなかった逆転劇を演出した。

最初と２回目のスティント（走り）をなるべく引っ張り、２回目のピット作業を短くした。策がはまり、「牧野選手のスピードと強さが全て出たレース。チームのみんなが役割をこなしてくれた。みんなに勝たせてもらったという気持ち」と山本は３時間のロングディスタンスを振り返った。

ホンダはすでに来季から新型プレリュードをＧＴ５００に投入すると明らかにしている。さらなるレベルアップを狙ったシフトチェンジだが、牧野には「シビックで優勝したい」という強い気持ちがあった。“去りゆく相棒”に捧げる勝利でもあった。

総合ポイント争いでは３位に浮上。首位のａｕトムスに８・５点差と迫った。最終戦はサクセスウェイトなしの力勝負となる。「ノーウェイトの彼ら（ａｕトムス）の走りをみんな知っているし、僕も知っている。一筋縄ではいかないが、２人でやるべきことをやるだけ」と山本は冷静だった。チーム・クニミツには確かな経験と実績がある。５年ぶりの総合優勝へ、最後の戦いに挑む。（今関 達巳）

◆チーム・クニミツ 日本のモータースポーツの基礎を築いた往年の名ドライバー、故・高橋国光さんが１９９２年に創設。スーパーＧＴには前身のＪＧＴＣ初年度の９４年から参戦。１８年には山本尚貴とＪ・バトン、２０年には山本尚貴と牧野任祐のコンビで総合優勝を飾っている。今年からホンダ直系のＨＲＣのメンテナンスが入り、ホンダの中心的なチームでもある。

セブン・バイ・セブン５番手から粘り勝ち 波乱続出のＧＴ３００クラスは、今季から参戦の新チーム「セブン・バイ・セブン」に“棚からぼた餅”が転がり込んだ。

５番手でスタート。一時は順位を落とすも、上位陣が違反行為によるペナルティーや燃料切れの懸念で給油に駆け込んだことにより、失速。まさに“棚からぼた餅”の展開で、上位をうかがっていたイエローの車体にトップの座が転がり込んだ。

しかしそれも、粘り強い走りでトップに食らいついていたからこそ。英国出身のハリー・キングは「『まさか』って思いもあるけど、ベリーベリーハッピー」とほほ笑んだ。これで今季は第１〜７戦目まで全て違うチームがレースを制する展開となり、チャンピオン争いも大混戦となっている。

坂東代表発表タイヤワンメイク化 スーパーＧＴを運営するＧＴアソシエイションの坂東正明代表は１９日、大分オートポリスで定例会見を開き、２０２７年からＧＴ５００、ＧＴ３００クラスともタイヤをワンメイク化すると発表した。ブリヂストン、ダンロップ、ヨコハマタイヤ、ミシュランの４社が激しいバトルを演じているのが現状だが、コスト面などを考慮してワンメイク化する。来年の早い段階で入札方式でメーカーを選定。１年をかけて準備して２７年からスタートしたい方針だという。「ガチンコでやってきた思いが強いですから、自分の気持ちとしては非常につらい、断腸の思いです」と坂東代表は苦しい胸の内を明かしていた。