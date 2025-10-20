２３日にプロ野球・ドラフト会議が行われる。四国アイランドリーグ（ＩＬ）ｐｌｕｓの主な候補を紹介する連載の最終回は愛媛。走攻守３拍子がそろう三上愛介外野手（２１）と最速１５１キロ右腕の山田空暉（てんき、２１）は、ともに高卒３年目の今季、飛躍を遂げた。チームの１０年ぶり２度目の独立リーグ日本一を支えた２人が、指名の瞬間を待ちわびる。（瀬川 楓花）

愛媛の３年目・山田は今季、リーグ２位タイの９勝、１２６Ｋで最多奪三振のタイトルに輝いた。さらに、９月２８日に行われたＢＣ栃木との独立リーグ日本一決定戦「日本独立リーググランドチャンピオンシップ」では２失点完投。ＮＰＢ入りへ最後までアピールを続け、「行けるんじゃないかなと思う。ドキドキや不安はない」と、自信をのぞかせた。

１年目の１２月に右肘の内側側副じん帯損傷が発覚。公式戦復帰は翌年５月だった。これを機に、昨オフは体の使い方を改善。「地面からの連動で、上半身の力をほぼ使わずに投げられるようになった」。今季初戦で自己最速を更新する１５１キロを出すと、シーズン通して平均球速を１４７、８キロでキープするなど、飛躍の土台となった。

愛工大名電では、３年夏の甲子園で４番を担い、投手と一塁手としてプレー。４１年ぶりの８強入りの立役者となった。当時のエース左腕・有馬伽久（立命大３年）は来秋ドラフト候補に挙がるだけに、「先に（ＮＰＢに）行っておきたい。じゃなきゃ、ここに来た意味がない」と山田。空暉の由来は“空よりも大きく、青く、高く、輝く”。いざ、夢舞台へ。飛び立つ瞬間を持ち望む。

◆山田 空暉（やまだ・てんき）２００４年７月１５日、滋賀・犬上郡生まれ。２１歳。甲良西小１年から楽天・則本を輩出した多賀少年野球クラブで軟式野球を始める。甲良中では軟式のＪＢｏｙ’ｓに所属。愛工大名電では２年夏からベンチ入り。プロ志望届を提出も指名漏れ。２３年愛媛に入団し、投手に専念。変化球はカーブ、スライダー、カットボール、フォーク、シュート。１８４センチ、９２キロ。右投右打。