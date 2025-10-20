◆秋季近畿地区大会▽１回戦 大阪桐蔭７―１市和歌山（１９日・さとやくスタジアム）

来春センバツ（２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は１回戦が行われ、大阪桐蔭（大阪１位）が市和歌山（和歌山２位）に快勝した。４番の谷渕瑛仁（えいと）三塁手（２年）がサイクル安打を達成。３季ぶりの甲子園に前進した。近江（滋賀１位）は、最速１４８キロ右腕の上田健介（２年）が７回１失点で市尼崎（兵庫２位）を退けた。天理（奈良２位）は彦根東（滋賀２位）に完勝した。

球場がどよめく中、新４番は右手を掲げダイヤモンドを回った。９回無死、大阪桐蔭の谷渕が右越えソロ弾を放ち、サイクル安打を達成。ただ、快挙を知ったのはベンチに戻り声をかけられた時で、「個人の結果よりチームが勝てばいいと言われてきたので。気にしていなかった」と事もなげに答えた。

来秋ドラフト候補の最速１５１キロ右腕・丹羽涼介（２年）からは３安打をマークした。３回１死一塁で左中間への適時二塁打を放つと、５回１死では右前打。７回には右越え三塁打と、全て直球をはじき返した。「めちゃくちゃ速いとは感じなかった。距離を取れてしっかり打ち込めたので、感謝したい」と、谷渕が頭を下げたのは前エースの森陽樹と中野大虎（ともに３年）。２３日にドラフト会議を控える最速１５０キロ超えの両右腕が、“丹羽対策”に毎日全力で投げてくれた。試合中、ベンチから「森さんと中野さんのほうがいいぞ！」と声が上がるなど、ナインがひるむことはなかった。

広角に打てる強打者で、勝負強さも併せ持つ。今秋初めて背番号をもらい、４番に座った。大阪府大会の近大付との決勝では決勝打を含む２安打５打点の活躍で、チームを２年ぶり１３度目の優勝に導いた。ただ、「打撃は長（た）けたものがあるが、守りや走塁がまだまだ甘い。怒ってばっかり」と西谷浩一監督（５６）。力不足を感じる日々の中で、谷渕は「野球ノートは指導者とのコミュニケーションの一つ。中心選手になって毎日出すようになった」と明かすなど、４番の自覚は日を追うごとに増している。

昨秋は初戦敗退でセンバツ出場を逃し、夏の甲子園にも届かなかった。「甲子園に出て日本一になってこそのチームだと言われてきた」。“西の横綱”の主砲が、その一打でチームをさらに上へと押し上げる。（瀬川 楓花）

◆谷渕 瑛仁（たにぶち・えいと）２００８年６月１４日、高知・四万十町生まれ。１７歳。窪川小１年からソフトボールを始め、窪川中では宇和島ボーイズ（愛媛）に所属。２０１８年に２度目の春夏連覇を果たした根尾（中日）、藤原（ロッテ）ら“最強世代”に憧れ、大阪桐蔭に進学。今秋から背番号３でベンチ入り。５０メートル走６秒６。１７７センチ、７７キロ。右投左打。目標はＯＢの森友哉（オリックス）。

〇…１９２４年（大正１３年）の第１回大会から９８回目の来春センバツで、史上初めて近畿の公立校出場なしとなる可能性が出てきた。近畿大会でこの日、市尼崎、彦根東、市和歌山が敗退。１８日に敗れた乙訓を含む出場４校全てが初戦で姿を消し、センバツ絶望的となった。２０１０、１４、１５年は一般枠で近畿の公立は選出されなかったが、２１世紀枠で出場。同枠など出場３２校が決まる来年１月３０日の選考委員会が注目される。