◆秋季近畿地区大会▽１回戦 近江９―１市尼崎＝７回コールド＝（１９日・さとやくスタジアム）

来春センバツ（２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は１回戦が行われ、近江（滋賀１位）は、最速１４８キロ右腕の上田健介（２年）が７回１失点で市尼崎（兵庫２位）を退けた。

白球が右翼手のグラブに収まると、近江バッテリーは思わず、ほえた。抑えればコールド勝ちが決まる７回２死一塁。右飛で打ち取り、９―１で勝利した。先発の上田は１安打１失点。「後半には変化球が決まった」。カーブと直球で相手打線を封じた。

５回の第３打席で杉本将吾捕手（２年）が頭部にこの試合２度目の死球を受け、倒れた。医師の診断で問題がなかったため、次の回の守備には拍手を浴びながらグラウンドへ帰ってきた。不屈の女房役を見て「心配だった。杉本のために投げようと思った」と上田はさらにギアを上げた。４回までで５個あった四死球が、５〜７回は２個に減った。

気迫の投球の上田に「ピンチの場面でもしっかりといい直球を投げてくれる。上田を支えようという気持ち」と杉本は感謝した。互いに認め合う近江バッテリーがチームをリードし、２年ぶりのセンバツ出場へ前進した。（藤田 芽生）