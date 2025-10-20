◆男子プロゴルフ国内シニアツアー ファンケル クラシック 最終日（１９日、静岡・裾野ＣＣ）

単独首位から出たサマヌーン・スリロット（５６）＝タイ＝が、大会初優勝を果たした。通算１０アンダーで宮本勝昌（５３）＝シーミュージック＝、プラヤド・マークセン（５９）＝タイ＝と並び、プレーオフに突入。マークセンとの一騎打ちとなった３ホール目で勝ち切った。スリロットは９月の日本シニアオープンに続く今季２勝目。賞金ランクは２位に浮上し、トップの宮本との差を大きく詰めた。

最後のパットを沈めると、スリロットは深々とギャラリーにお辞儀をし、キャディーを務めた愛息と笑顔で抱き合った。「今日は調子はあまりよくなかった」と終盤までスコアを伸ばせず、首位を譲った宮本とマークセンとは一時は３打差まで離されたが、あがり２ホールで猛追。プレーオフで粘り勝ち、「（先行され）絶対勝てないと思っていた。勝てたのは自信になります」と喜びをかみしめた。

日本での食生活を支えたのは、地元・静岡県民に愛される中華レストラン「五味八珍（ごみはっちん）」だ。大会期間中は毎日のように通っていたといい「息子はラーメン、私は唐揚げが大好き。オイシーネー」と笑った。賞金ランク首位に立つ宮本との差は約７８万円まで接近。自身初の賞金王へ「とにかく頑張るしかない。次勝つよ！」と力強く意気込んだ。

◆その他表彰 ６０歳以上の選手の成績上位３人に贈られる「ＫＩＲＩＮグランドシニア特別賞」（１位・１５０万円、２位・１００万円、３位・５０万円）は、通算１オーバーの崎山武志（６２）＝アビバＨＤ＝が１５０万円を獲得。「ＬＡＤＹＧＯ ＣＵＰ」参戦中の女子６選手によるエキシビションマッチは、宮里美香（３６）＝ニチコン＝が７アンダーで優勝し１００万円を手にした。