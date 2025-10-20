将棋の藤井聡太七冠（２３）が１９日、東京・渋谷区の将棋会館で８月に発売された「新スポーツスーパースター伝 藤井聡太」（ベースボール・マガジン刊）の出版記念イベントに出席した。

同シリーズは、子供たちの憧れや目標となるアスリートを紹介する児童書で、２０１０年に当時米大リーグ・エンゼルスに所属していた松井秀喜さんが第１弾で登場。２２年に「新―」シリーズ５冊が出版され、今回はその「シーズン２」の最初となる。

これまでは、各競技で活躍するアスリートが取り上げられる中、「スポーツ」として将棋が選ばれるのはやや違和感もあるが、出版担当者は「将棋が『頭脳スポーツ』ということで、オファーしました」と説明。今後は、ｅスポーツやプロゲーマーも登場する予定とした。

同書では、藤井が将棋を知った５歳から史上初の八冠となり、昨年１２月に竜王戦で４連覇するまでの道のりが時系列で詳細に記されており、藤井は「私が将棋を始めてから今までを、丁寧にまとめていただいている」と太鼓判。幼少期を知る「ふみもと子供将棋教室」（愛知・瀬戸市）や東海研修会元幹事・竹内努さんにも取材しており「周りの方の話を通して『当時はそうだったのか』と感じることも多くあった。自分でも知らなかったところまで書かれている」と驚くほどの内容という。

この日はイベントに参加した小中学生３１人に指導対局も実施。「将棋の魅力はいろいろあると思うけど、私自身は家族に勝つことができてうれしかったというのが（将棋を本格的に始めた）最初のきっかけだった。将棋は自由なゲームで、いろいろな種類の駒があるけど、自由な発想で活用して（相手の駒を）取ってほしい」と“未来の棋士”たちにエールを送っていた。（中西 珠友）

〇…イベントには岐阜県出身で、藤井と同じく小学生の時に東海研修会に参加して藤井と盤を挟んできた宮嶋健太四段（２６）も参加した。当時の藤井について「最初は（藤井が）負けることも多かったけど、徐々に強くなった。将棋のことが大好きで、真面目に取り組んでずっと努力していた。やっぱり負けず嫌いだなと思う」と回顧。その言葉に、藤井は「負けて悔しくて泣いてしまうこともあった。将棋をやっている子どもは負けず嫌いが多いのかな」と振り返っていた。