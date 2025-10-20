２３日にプロ野球・ドラフト会議が行われる。四国アイランドリーグ（ＩＬ）ｐｌｕｓの主な候補を紹介する連載の最終回は愛媛。ＮＰＢスカウトが「走攻守の三拍子をそろえた外野手」と評価する三上愛介外野手（２１）と最速１５１キロ右腕の山田空暉（てんき、２１）は、ともに高卒３年目の今季、飛躍を遂げた。チームの１０年ぶり２度目の独立リーグ日本一を支えた２人が、指名の瞬間を待ちわびる。（瀬川 楓花）

遠投１２０メートルの鉄砲肩を武器に、愛媛・三上はアグレッシブなプレーで存在感を放つ。３年目、ようやくつかんだチャンスにも、「一年を通して、やることはやりきった。あとは願って待つだけ」と冷静だ。

愛媛・済美でプロ志望届を提出したものの、指名漏れした。「最短でＮＰＢ入りを」と独立リーグに進んだ。ただ、１、２年目は実力不足を痛感。故障も重なり、代走や守備固めとして過ごした。昨オフ、「けがをしない体づくりと、課題の打撃に変化を求めた」と三上。バットの出し方を試行錯誤し、つかんだ感覚は開幕から結果に結び付いた。２年間で計１７安打、昨季の打率は２割１分４厘だったが、今季は７２安打で打率２割９分５厘と花開いた。

今季加入した元阪神・田上健一野手コーチ（３７）との出会いも転機となった。「動から動。常に体を揺らし、（投手が）投げる瞬間にフッと力を抜いて体を二塁に持って行く」、「盗塁は投手との勝負」。学んだ走塁技術で盗塁成功率は８割超の４３盗塁（リーグ２位）を記録。レギュラーの座をつかみ、ＮＰＢスカウトへ自慢の肩もアピールできたことで、今年初めて調査書が届いた。

「心」の成長もあった。県外でナイター戦を終え、バスで愛媛に戻り、３時間ほどの睡眠で次の試合に臨むこともある。ホーム戦は横断幕を張るなどの設営は選手自身も行う。食事は出ない。シーズンオフは給料がないため、昨オフは、日給１万円でゆず狩りのアルバイトに奮闘。住み込みで３週間、午前８時から夕方まで働いた。肩書はＮＰＢ選手と同じプロでも、その感覚はない。「それが嫌なら早くＮＰＢに、という感覚でいた。こういうことを味わっている分、他の人に気持ちでは負けない」と語気を強めた。

野球一家に生まれた４きょうだいの末っ子。父・卓也さんは、１９９０年に甲子園初出場でセンバツ準Ｖに輝いた“ミラクル新田”の一員だ。「（家族で）自分が唯一、ＮＰＢ選手になれるチャンスがある」。夢から目標へと変わった舞台を決意固く見据える。（終わり）

三上 愛介（みかみ・あいすけ）

▼生まれとサイズ ２００４年６月１４日、愛媛・松山市生まれ。２１歳。１７３センチ、７３キロ。５０メートル走は６秒０。右投左打

▼球歴 浮穴小１年から浮穴スポーツ少年団でソフトボールを始める。南第二中では松山ボーイズに所属。済美では１年夏からベンチ入りし、２年秋から主将。甲子園出場なし。２３年に愛媛入団。済美ＯＢで、同球団から２４年ドラフト５位でヤクルトに入団した矢野泰二郎の後押しが決め手に

▼名前の由来 卓球・福原愛や女子ゴルフ・宮里藍の活躍で起きた「あいちゃんブーム」と、愛媛の「愛」にちなんで命名。周囲から「あいすけ」、「あいちゃん」と呼ばれる

▼趣味など ゲーム、音楽、自然巡り。神社参りがゲン担ぎでドラフト会議前にも参拝予定

▼野球一家 父・卓也さん（当時は松田卓也）は愛媛・新田の背番号１０で、９０年センバツ準決勝・北陽（現関大北陽）戦に先発。寺前正雄（元近鉄）と投げ合った。長男、長女も野球やソフトボールを経験。次男・幹太さんは新田を経て、亜大（東都大学）に進学した

◆独立リーガーの異色アルバイト

☆巨人・深沢和帆（０６年大学・社会人ドラフト５巡目＝四国ＩＬ香川）香川・三豊市の農家に住み込み、午前８時から午後５時までレタス畑で作業

☆楽天・森田丈武（０８年育成ドラフト１位＝香川）夕方から深夜２時ごろまでバーでウェーター。４時間の睡眠後に自主トレを行い、別のアルバイトへ。「お金を稼がなければ、用具も買えなかった」

☆巨人・土田瑞起（１１年育成ドラフト２位＝愛媛）四国・九州ＩＬ長崎時代はニンジンの箱詰めに従事。自給９５０円で午前８時から午後６時まで。特技は“利きニンジン”。「スーパーで種類とか、いいニンジンとかが分かる」

☆ＤｅＮＡ・古村徹（１８年オフに入団テストでＢＣ富山から５年ぶりに古巣復帰）１６〜１７年の愛媛所属時はスキー場でリフト管理の業務。自給８５０円