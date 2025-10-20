桃月なしこ“20代ラストショット” 瀬戸内海のサンセット背景に艶やかな姿
モデルで俳優の桃月なしこ（29）が、20日発売の『週刊ヤングマガジン』47号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
『魔進戦隊キラメイジャー』（2020〜21年放送）で悪の幹部・ヨドンナを演じて話題になるなど多数のドラマに出演。また、テレビ東京系列『おはスタ』のレギュラー企画「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」などを担当し、多方面で活躍する桃月。
11月8日に30歳の誕生日を迎える桃月の“20代ラストショット”となる今回のグラビア。四国・道後温泉で、を舞台に、瀬戸内の海辺では、サンセットを背景に艶やかな姿も。 T160・B84・W60・H87（事務所公式サイトより）の抜群のスタイルに大人の色気をまとわせた姿を見せている。
同号には、そのほか巻中グラビアにMayuri、巻末グラビアに可憐なアイボリーの福田ひなたが登場する。
