「タンパク質が摂れる野菜」を知っていますか？肉や魚にプラスして効率よく吸収&腸活にも良し！お勧めレシピも

文・写真＝堀基子

タンパク質といえばアスリートに欠かせない栄養素？いえいえ、成長期の子どもから高齢者まで、あらゆる世代にとって重要な栄養素です。

タンパク質は、筋肉、臓器、皮膚といった全身のさまざまな組織や、ホルモン、神経伝達物質などをつくる材料となるため、不足すると自分自身の筋肉内のタンパク質を使わざるを得なくなり、筋肉量や筋力の低下につながってしまいます。

特に近年、加齢による筋肉量の減少、筋力の低下を意味するサルコペニアは、心身が老いて衰えるフレイルの引金ともなるため、シニア世代こそタンパク質を意識して摂取すべきだといわれています。

タンパク質を含む野菜たち

タンパク質というと、肉、魚、卵、乳製品といった動物性のものを思い浮かべがちですが、植物性タンパク質が豊富な野菜や食材もたくさんあります。

100gあたりのタンパク質含有量が多い野菜の上位には、枝豆11.7g、空豆10.5g、にんにく6.4g、芽キャベツ5.7g、モロヘイヤ4.8g、ブロッコリー4.3gが入っています。

特にブロッコリーは一度に量を食べやすく、アスリートやダイエッターの御用達になっています。一方、動物性の食材に含まれるタンパク質は、肉・魚は100gあたり20〜25g程度、卵1個で6g、乳製品100gあたりではプロセスチーズ22.7g、プレーンヨーグルト3.6g、牛乳3.3gとなっています。

植物性タンパク質を多く含む食材の筆頭は大豆製品です。大豆は成熟して乾燥した状態で収穫・脱穀したもののことで分類上は穀物として扱われ、大豆がまだ成熟していない緑色のうちに収穫した枝豆は野菜に分類されます。

大豆製品100gあたりのタンパク質含有量が多い順に並べると、きな粉37.5g、油揚げ23.4g、納豆16.5g、木綿豆腐7.0g、おから6.1g、絹ごし豆腐5.3g、豆乳3.6gとなっています。

きな粉は一度に大量には食べられませんが、ヨーグルトやバタートーストにかけたりして日常的に摂取することで、タンパク質をちょい足しできる便利アイテムです。油揚げ、納豆、豆腐、豆乳なども日々の食卓に取り入れれば、タンパク質の摂取量向上につながります。

推奨量を摂るには何を食べる？

年齢別の1日のタンパク質推奨量は、男性は12〜14歳は60g、15〜64歳は65g、65歳以上は60g、女性は12〜17歳は55g、18歳以上は50g、妊娠中期はプラス5g、妊娠後期はプラス25g、授乳期はプラス20gとされていて、最低でも自分の体重の数字かける1gといわれています。体重60kgの方なら60gと考えると分かりやすいですね。

60gのタンパク質を摂ろうとすると、たとえば、朝食の卵1個で6g、昼食に200gの牛肉赤身ステーキで約40g、夕食のぶり照り焼き1切れ70gで約14gといった感じでしょうか。

とはいえ、中高年になってくると肉200gを毎日というのは厳しいですよね。そこで動物性タンパク質と植物性タンパク質をうまく組み合わせることがポイントになってきます。

肉料理にブロッコリーをたっぷり100g添えれば4.3g、晩酌のおつまみに木綿豆腐1/3〜1/4丁の冷奴なら7g、枝豆50gなら6gのタンパク質がプラスできます。

ちなみに私の定番は、朝食ならプレーンヨーグルト＆きな粉＆冷凍ブルーベリー＆冷凍バナナ＆オリゴ糖、和食なら油揚げや高野豆腐を加えた野菜の煮浸しを添え、洋食にはよくブロッコリーを付け合わせます。

さて、動物性タンパク質と植物性タンパク質の違いをご存じでしょうか。

腸活にも！動物性タンパク質との違い

動物性タンパク質は消化・吸収が早いものの、摂り過ぎると腸内の悪玉菌が増え、腸内環境が乱れる原因になることがあります。一方、植物性タンパク質は吸収が緩やかで持続的な補給に適しており、野菜や豆類はビタミンやミネラルをはじめ、腸内環境を整えてくれる効果が期待できる食物繊維も豊富です。

また、一度に吸収できるタンパク質の量は最大40〜50gとされているため、小まめに摂ることが大切です。つまり、1日3食の中で、動物性タンパク質をメインにしつつ、植物性タンパク質もしっかり摂り、カラダの調子を調えながら効率的にタンパク質を補給するのがベストということになります。

「良質なタンパク質」という表現を見かけることがありますが、それはアミノ酸スコア（その食品に含まれる必須アミノ酸の割合を示す数値）が高いことを意味しています。必須アミノ酸とは、約20種類あるアミノ酸のうち、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジンの9種類で、体内では合成できないため、食事で摂らなければなりません。

動物性タンパク質の多くはアミノ酸スコアが100ですが、植物性タンパク質は100に満たないものもあります。ちなみに、野菜の中でも枝豆、空豆、ブロッコリーは100、にんにくは93です。

タンパク質と相性のいい栄養素

さらに、タンパク質の分解・吸収に役立つ栄養素があります。ビタミンB2はタンパク質の分解を助け、レバー、焼きのり、干し椎茸、アーモンドといった食材をはじめ、グリンピース、枝豆、空豆、ブロッコリー、にんにく、芽キャベツといった野菜などに含まれています。

ビタミンB6はタンパク質の分解・合成を助け吸収をサポートし、とうがらし、にんにく、ピスタチオ、マグロ赤身などに含まれています。また、ビタミンCはタンパク質の一種であるコラーゲンの生成に関わり、パプリカ、芽キャベツ、ブロッコリー、菜花、アセロラ、キウイ、柿、いちごなどに豊富に含まれています。

最後に、タンパク質がたっぷり摂れる、堀イチ推しのチーズフォンデュをご紹介します。

タンパク質がっつりチーズフォンデュ

動物性タンパク質のソーセージ、うずら卵、チーズソースに、植物性タンパク質が豊富なブロッコリーと芽キャベツ、コラーゲンの生成に欠かせないビタミンCたっぷりなパプリカとミニトマトもプラス！ホットプレートだから最後まで熱々で楽しめます。

【タンパク質がっつりチーズフォンデュ】

■材料（2人分）

チーズソース（ピザ用チーズ200ｇ、白ワイン100ml、片栗粉小さじ1）＊アルコールを避けたい場合は白ワインを牛乳に変更してください。

ブロッコリー1株

芽キャベツ8個

ミニトマト6個

黄パプリカ1/2個

マッシュルーム5個

ウインナー6本

うずらの卵（ゆで卵）6個

おろしにんにく小さじ1/4

オリーブオイル少々

■作り方

（1）ブロッコリーは小房に切り分け、芽キャベツは芯の側に十文字に切り込みを入れ、蒸すか電子レンジで加熱して軽く火を通します。ミニトマトは破裂しないように爪楊枝で3〜4カ所つついて穴をあけておきます。パプリカはひと口大に、マッシュルームは縦半分に、ウインナーは食べやすい大きさに切ります。

（2）小さめの鍋に白ワインを入れて中火にかけ、煮立たせてアルコールを飛ばし、おろしにんにくを入れて溶かし、片栗粉をまぶしておいたピザ用チーズを加え、よく混ぜながら溶かして耐熱のココット皿やグラタン皿に入れます。

（3）ホットプレートを中温に熱し、中央に（2）のチーズソースを器ごとのせ、焦げ付かないようにオリーブオイルを薄く塗ったプレートに具材を並べ、マッシュルームやウインナーに火が通ったら冷めない程度に温度を下げ、熱々のチーズソースをつけながらいただきます。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。