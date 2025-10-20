timelesz、前回失敗した暗記チャレンジに再挑戦 寺西拓人が子どもたちをあやす場面も
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54）が、きょう20日深夜に放送される。
【番組カット】見つめ合い…同期コンビで息ぴったりの佐藤勝利＆原嘉孝
今回の企画は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszがイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティーとなる。
前回の“ギリギリチャレンジ”では、最強イントロクイズ王者に挑み、勝利を収めたtimelesz。今回は「100人の子どものフルネームを1時間で覚えられるか」という企画に挑戦する。初回スペシャルでは、松島聡と猪俣周杜が高校生30人のニックネーム暗記に挑戦し失敗してしまった暗記チャレンジ。今回は8人全員が参加し、佐藤勝利、菊池風磨、原嘉孝が担当する高学年チーム、松島、寺西拓人が担当する中学年チーム、橋本将生、猪俣、篠塚大輝が担当する低学年チームの3組に分かれ、総勢100人の子どもたちの名前を覚える。
人の名前を覚えることは、どの年代でも大切なマナー。一方、昔と違い、「アルマニ」や「カイナル」など個性豊かな名前が多く、覚えるのが難しいという現代ならではの困難さもある。そんな困難を前に受験勉強にも役立つ最強記憶術が続々登場。佐藤は早稲田塾の受験生の間で話題になった、心を落ち着かせる効果のある青ペンを使い、覚えたい文字をひたすらノートに書き殴る勉強法に挑戦。一方、原は「健康サンダル暗記術」を選択する。初回スペシャルで松島が実践していた、名前に関連した動きで覚える暗記術も登場し、メンバーは手当たり次第にさまざまな方法を試す。
しかし、低学年チームでは、収拾がつかず苦戦を強いられる瞬間も。さらに、中学年チームでは、寺西は保育士さながらの慣れた様子で子どもたちをあやしはじめるなど、意外な一面も見られる。果たして、timeleszは100人全員の名前を覚えて見事成功させることができるのか。そして、子どもたちとの触れ合いの中で、まさかの大げんかがぼっ発する。
【番組カット】見つめ合い…同期コンビで息ぴったりの佐藤勝利＆原嘉孝
今回の企画は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszがイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティーとなる。
前回の“ギリギリチャレンジ”では、最強イントロクイズ王者に挑み、勝利を収めたtimelesz。今回は「100人の子どものフルネームを1時間で覚えられるか」という企画に挑戦する。初回スペシャルでは、松島聡と猪俣周杜が高校生30人のニックネーム暗記に挑戦し失敗してしまった暗記チャレンジ。今回は8人全員が参加し、佐藤勝利、菊池風磨、原嘉孝が担当する高学年チーム、松島、寺西拓人が担当する中学年チーム、橋本将生、猪俣、篠塚大輝が担当する低学年チームの3組に分かれ、総勢100人の子どもたちの名前を覚える。
しかし、低学年チームでは、収拾がつかず苦戦を強いられる瞬間も。さらに、中学年チームでは、寺西は保育士さながらの慣れた様子で子どもたちをあやしはじめるなど、意外な一面も見られる。果たして、timeleszは100人全員の名前を覚えて見事成功させることができるのか。そして、子どもたちとの触れ合いの中で、まさかの大げんかがぼっ発する。