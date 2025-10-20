

40歳で新築マンションを購入。しかし今後の人生を考え、引っ越しを考えているという（撮影：今井康一）

【写真】購入の決め手になったお風呂など部屋の様子

ひとり暮らしの部屋には、その人の生き方が反映される。どんな理由でその住まいを選び、どんな思いで空間を整えたのか。そこには、人それぞれの暮らしの哲学が隠れている。連載『だから、ひとり暮らし』では、そんな問いを手がかりに、住人たちの人生に触れていく。

今回登場するのは、快眠コンシェルジュのヨシダヨウコさん（59歳）。

28年間にわたり出版業界でキャリアを積んだのち、50歳で会社の早期退職制度を利用して独立。「眠り」を軸に、企業や自治体で研修やセミナーを開いたり、個人相談や執筆を行ったりしている。

40歳で購入した横浜のマンションは、彼女にとって大切な拠点であり、暮らしの心地よさを育ててきた場所だ。しかし、いま節目の年齢を迎える前に、引っ越しを考えているという。

若くして部長職を経験し「暮らし」は後回しに

「20歳になるときからひとり暮らしを始めました。それからずっと30代は祖師ヶ谷大蔵（東京都世田谷区）に住んでいましたね。会社に近くて便利でしたから、引っ越しするにも同じ区内を選んでいたくらいです」（ヨシダヨウコさん 以下の発言すべて）





祖師ヶ谷大蔵での暮らしは、働き盛りの彼女にとって「便利さ」がすべてだった。駅前の商店街はにぎやかで、安いスーパーもあり、生活に困ることはなかった。

「朝家を出て夜遅くに帰る生活だから、寝られればいいって思っていました。そう思えたのは、30代は仕事が楽しくて仕方がなかったからです。新しいことをやらせてもらえたし、経済的にもようやく安定してきました。

30代で部長職も経験しました。ただ今になって思うと、肩書は会社の中での呼び名にすぎないですね。

その後、頻繁に部署異動した時期もありましたし、肩書があると裁量が増えてやりたいことがやれる一方、組織のなかでコントロールされる側面もあります。大切なのは肩書よりも、“誰と、何をやるか”じゃないでしょうか」





仕事優先で駆け抜けた30代、充実していたが、どこかに心が擦り切れていく感覚もあった。

「私はハードワークしてしまいがちなところがあるんですよね。若い頃からそうで、仕事をしすぎてまだ20代前半なのに睡眠不足で前髪だけ真っ白になってしまったくらい。白髪はずっとなおらなくて、周りの人にはそういうおしゃれ染めだと思われていました（笑）」



30代で広告営業部の部長職を経験していた頃。忙しかったが、仕事は楽しくて仕方がなかった（写真：ヨシダさん提供）

素敵な浴室がもたらしてくれた心の変化

40歳を迎えた頃から、暮らしに対する意識が少しずつ変わっていった。職場に近ければ、住まいは狭くても「寝られればいい」と考えていたのが、「もう少し落ち着いて暮らしたい」と思い始めたのだ。

そのためには2LDKぐらいの広さが欲しい。別の賃貸に移ることを考えたが、広さを求めれば家賃が上がる。それならば、いっそ分譲マンションを購入し、自分の拠点を持ってもいいのではないか──。

そして2005年に出会ったのが、このマンションだ。



窓辺にあるオフホワイトで統一されたベッド。いまは快眠コンシェルジュとして、寝具選びにも詳しいヨシダさんだが、30代のころは暮らしよりも仕事の比重がはるかに大きかった（撮影：今井康一）

「新築のモデルルームを見に行って、お風呂に惹かれたんです。このマンションはお風呂に窓があって、そこから小さなベランダにつながっている。『あ、こんなお風呂ってあるんだ』って、感動しました。



浴槽の窓の外側はベランダ。特徴的な間取りだ（撮影：今井康一）

当時の私はお風呂グッズに興味があって、せっけんや入浴剤を手作りして同僚にプレゼントしたりしていたんです。

だから素敵な浴室にピンときました。自分の次のステップに必要な何かが、ここにありそうで」

通勤時間は長くなるが、直感を信じて購入に踏み切った。

実際にこの部屋はヨシダさんの暮らしを、“心地よさ”にフォーカスする方向に変えていった。

なんといっても浴室だ。窓からは朝の光が差し込み、湯気のなかに外気が流れ込む。湯舟につかり風にあたると、日々の労働で蓄積された疲れがほどけていく。

この家で感じた“心地よさ”は仕事人間だったヨシダさんを少しずつ方向転換させた。それが後に50歳で会社を辞めて独立するという選択にも、つながっていく。



入浴は、質の良い睡眠にも大切なプロセス。今も入浴グッズにはこだわっていて、せっけんを手作りしている（写真：ヨシダさん提供）

心の底から「眠りたい」と思った日

家を買ったことの他にも、ヨシダさんの人生観に影響を与えた出来事がある。それが母の介護だ。

40代前半のとき、母が倒れた。父母が暮らす実家に通いながら、病院の送迎や付き添いを続ける日々が始まった。ちょうどその頃、会社では新規事業のリーダーを任されていた。週のうち3日は実家で病院への付き添いや介護をし、4日は仕事に打ち込んだ。

「当時はとにかく時間に追われていて、いつも寝不足。ちゃんと眠った記憶がないくらいでした。母の介護と仕事、父のこと、全部抱え込んでいて、削れるのは自分の睡眠しかなかったんです。『何よりも眠りたい』って、そのときは心から思っていました」

介護は数年に及び、次第に心身が限界に近づいていった。仕事を休まなければならない日が続き、罪悪感に苛まれる日もあった。

「実は一度退職届を出すところまで、追い詰められていました。でも受け取ってもらえず、その後2週間程で母が旅立ちました。だから私は”介護離職未遂”なんです」



父母と祖母、幼い日のヨシダさん（撮影：今井康一）

母亡き後、心には穴があいたままだった。時間はできたが、何をしても気持ちが晴れず、眠りたいのに眠れない日が続いた。そんなとき、ふと蘇ったのが幼いころの布団の記憶だ。

「実家が布団屋だったんです。だからちょっとだけ良い布団を使っていて。子どものころは母が天日に干してくれた布団で昼寝をするのが楽しみでした。太陽の匂いがして、ふかふかして、本当に気持ちよかった。



母から受け継いだ着物は大切にしまっている（撮影：今井康一）

その感覚を思い出して、眠りに向き合ってみようと思ったんです。きっと私だけではなくて、世間には自分の時間がなくて眠れない人や、心身の疲労で心地よく眠れていない人がいる……その事実にも思いをはせました」

「仕事一筋の会社員人生だった」と振り返るヨシダさんは、介護を通してそれまでの働き方や暮らしを見つめ直した。

ひとり暮らしの身軽さはあったが、家のことも自分の体のことも、つい後回しにして走り続けてきた約30年。けれど息切れして立ち上がれなくなったとき、母が整えてくれた布団の感触が、ヨシダさんに大切なことを教えてくれた。

出版業界でのキャリアと「ガラスの天井」

一方で出版業界での28年間、ヨシダさんは編集から営業、広告、新規事業と多くの部署を渡り歩いてきた。自らの企画が当たったということもあり、比較的若い頃から仕事が波に乗った。

しかし40代に入ると、会社組織で働くことの、別の側面も見えるようになったという。

「“分厚いガラスの天井”っていうんでしょうか。女性が多く活躍している会社でしたが、ある一定以上の役職になると、極端に男性ばかりになる。そういう環境にいると、旧来の男性的な価値観や働き方に合わせていくことが求められるんです。介護という体験を経た自分は、そこに同化する気持ちにはなれませんでした」

そんな逡巡を抱えた50歳のとき、会社で早期退職者の募集があった。

「対象者が集められた説明会の帰り道に、すぐに『辞めよう。卒業しよう！』と決心して。『この会社には充分にいろんな体験をさせてもらった。もう、次の人生に行こう』って。すごくスッキリとした、感謝の気持ちでしたね」

その瞬間に、頭にあったのは”眠り”のことだった。

「『幸せですか』と聞かれたとき、躊躇なく『私は幸せです』と答えられる暮らしがしたいじゃないですか。そのためにはぐっすりと眠って、よく笑うことが必要だと思うんです。

いつの間にか、そんな信念ができあがっていたんですね。引っ越しのときにこだわったお風呂も、きっとそこにつながっていた。だから、これからは眠りを仕事にしようと思いました」



コンディションを整えることにも気を配っている（撮影：今井康一）



梅仕事は毎年。食も身体に優しいものをとるようにしている（撮影：今井康一）

会社での経験を糧に、天職を得る

50歳で会社を辞めたあとは、快眠コンシェルジュとして歩み始めた。

「会社を辞めて“眠り”を軸にして生きてみようと決めたものの、最初から仕事になるわけではなくて。収入的には厳しい時期もありました。

でも、嘱託の営業や派遣の仕事で収入を補填できたので、助かりました。会社員時代にいろんなことをやったことが、役立ちましたね」

50歳で独立して8年が過ぎ、今は大企業での講師業やオリジナルグッズの開発も行うようになった。



同僚の息子さん（Hiroya Kurata）が描いた絵画を引っ越し時に購入。ニューヨークで活躍中のアーティストだ（撮影：今井康一）

「職業としては“快眠コンシェルジュ”を名乗っていますが、私がお手伝いしているのは、良質な眠りを通して、その人が笑顔で幸せでいられるよう、暮らしを整えることなんです。

眠りは毎日、体が自分自身に戻っていく行為。だからよく眠ることは深いセルフケアにつながる。他のことがままならなくても、ぐっすりと眠ることはできます。質の良い眠りって、自分に贈るプレゼントなんです」



マンションの雰囲気にあわせて購入したイギリスのアンティークのテーブル。今はここがオフィスでもある（撮影：今井康一）

「一生を“20年”で区切ると？」人生の冬支度

ヨシダさんは、来年60歳を迎えるにあたり、40代で購入したこの家から引っ越し、別の土地へと移ることを考えているそうだ。今も父は自立しており、ヨシダさんの決断に賛成してくれた。

「私は人生を20年ごとに移ろう四季のように考えているんです。60歳からは新しい季節である“冬の章”に入る。冬は何も起きない季節じゃなくて、秋に蓄えた実りを放出して楽しむ時期だと、私は考えています。

だから身体が動くうちにいろいろな経験をしたくて。2年ごとに引っ越すような生活もいいですね。思うままに人生を使い切って、年齢を重ねて身体が動かなくなったときに『楽しかった！ 幸せな人生だった』って、満足できるようにしたいから」

思い切り仕事に打ち込んだ会社員生活や、最愛の母を見送った介護生活を経て、天職を得たヨシダさんは、新しい季節を迎えることを、楽しみにしているようだった。



基本的にミニマリスト。スッキリとした空間に思い出深いアイテムを厳選して飾って（撮影：今井康一）



母が持っていた木の動物たち。今はヨシダさんのベッドサイドに置かれている（撮影：今井康一）



（蜂谷 智子 ： ライター・編集者 編集プロダクションAsuamu主宰）