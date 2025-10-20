

この10年の間にはコロナ禍があり、まちの小規模事業者の退場が相次いだほか、全国で再開発が進み、タワーマンションが増加した。一方、建築費高騰その他の要因で開発が行き詰まる様相を見せ始め、国の都市計画が転換した（写真：筆者撮影）

2015年に『Sensuous City[官能都市]』という一風変わったタイトルのレポートが出た。「このまち、なんかいいよね」という漠然とした都市の魅力と価値を動詞を使って言語化しようという試みだ。

このときは東京都文京区が1位になったほか、人気の街・吉祥寺を擁する武蔵野市を始め、台東区、目黒区、品川区、荒川区など東京の都心3区以外がランクイン。金沢市や静岡市、盛岡市などの地方都市も官能性の高い都市と評価された。

それから10年。2025年9月に公表された『Sensuous City[官能都市]2025』では一転、東京都千代田区、中央区を筆頭に大都市の都心エリアが上位を独占。開発が進む都市部こそが官能的、つまり魅力のある楽しいまちであると評価された。

この変化の裏側にあるものは何か。レポートを制作したLIFULL HOME’S総研の島原万丈所長に聞いた。

元祖センシュアス・シティは軒並み下落

10年前の『Sensuous City[官能都市]』は再開発のための立ち退きを控えた武蔵小山駅近くの飲み屋街の描写から始まっていた。再開発を含む開発、タワーマンションを全否定するわけではないものの、レポートは開発が生む均質さに批判的な立場からスタートしていたのである。

実際、官能性の高い都市として評価されたのは都心部の急激に変化する場所ではなく、古くからのたたずまいを残した、多彩な楽しさと魅力のある街が大半だった。

ところが、2025年の調査結果はそれとは真逆に開発が集中的に行われている大都市中心部が上位に並び、元祖センシュアス・シティは軒並み下落していた。



LIFULL HOME’S総研所長の島原万丈さん。2014年以来毎年1冊ずつ不動産を中心にした各種レポートを発表している（写真：筆者撮影）



2025年版「センシュアス・シティ ランキング」総合順位の上位30（画像：『Sensuous City[官能都市] 2025』を参照し編集部作成）

「集計が出た瞬間、なんじゃこれはと衝撃を受けました」と島原さん。前回とは調査設計、自治体区分等が変わっているため、単純な自治体順位の比較はできない。だが、個別の自治体のランクがどうのという以上に全体がまったく違う方向を指していたのである。

「都心の逆襲」順位を上げた年の共通点は？

「10年前に評価されたのはヒューマンスケールの、ジブリ的なものが残っていた、守ってきた都市でしたが、今回は新たに作ってきたもの、作られたもののある都市が評価された。それが多くの開発が行われている大都市の都心部。都心の逆襲といえるでしょう」（島原さん）

といっても開発のすべてが評価されたわけではない。

前述の武蔵小山駅や戸越公園駅、大井町駅、高輪ゲートウェイ駅周辺などで大型の開発が相次ぐ品川区は以前より大きくランクを落としており、数棟のタワーマンションが建設予定の京成立石を擁する葛飾区、小岩駅周辺で複数の開発が進む江戸川区も同様。

まだ完成していないこともあるが、同じ開発でも評価されるもの、されないものがあるらしいのである。

そこでレポートでは、開発でセンシュアス度の上がった都市に共通するポイントを上げている。ポイントは3点ある。ひとつは「開発を経てどのような街が作られたか」。

「東京や大阪の都心部のようにもともとオフィス街だった業務エリアに居住人口を集める住宅開発か、住宅地に働く場所や遊ぶ場所を集積させる商業開発のいずれか、つまりミクストユースが進む開発がセンシュアス度を上げています」（島原さん）

暮らすだけ、働くだけではなく、それらが同時にでき、加えて遊べる、楽しめる開発が選ばれているというのである。

逆に住宅エリアの駅前で住宅だけを供給する開発では個人経営の店舗や小規模事業者がチェーン店などに置き換わることが多く、地域の均質化が進む。会話や飲食の楽しみが減るわけで、それが官能度を下げることにつながっている。

開発そのものよりも重要と思われるのが、「開発エリア周辺での継続的なまちづくり活動の存在」だという。いわゆるエリアマネジメントである。

たとえば、レポートでは千代田区の「大丸有まちづくり協議会」（三菱地所）、「淡路エリアマネジメント」（安田不動産）、中央区の「日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会」（三井不動産）、横浜市西区の「エキサイトよこはまエリアマネジメント」（京急、相鉄、東急電鉄など）、大阪市北区の「梅田地区エリアマネジメント実践連絡会」（JR西日本、阪急電鉄、阪神電鉄、大阪メトロ）、福岡市博多区の「博多まちづくり推進協議会」（JR九州、福岡地所）などが挙げられている。



2024年に誕生した大阪市北区のグラングリーン大阪（今回は総合4位、前回2位）は「都心にこの規模の緑地が……」と驚きを持って受け止められ、地元の人から観光客まで常時多くの人が集まるスポットに（写真：筆者撮影）



中央区日本橋も開発が進むにつれ、緑や広場が増えてきたエリアのひとつ。写真はコレド室町テラス1階の大屋根広場（写真：筆者撮影）

街全体を底上げする開発へ

実際にはもっと多く紹介しているのだが、見てわかるのはその地域を本拠地とする大手のデベロッパーや電鉄会社が中心になっているということ。

それが売っておしまい、短期的な費用対効果が優先されがちな住宅中心の開発との差につながる。本拠地で、あるいは自社路線沿線での開発となれば途中で終わらせることはできない。その企業が存続する限り、その地域、沿線に関わらざるをえないからだ。

となれば長期的に考え、開発エリア周辺の公共空間の質を高めるなど街全体の底上げを図る手が打たれる。資本力のあるチェーン店しか入れない開発にならないよう、周辺地域にあえて小規模な飲食店などを誘致、まちに多様性を生む努力なども行われる。

特に「エリアマネジメントによって可能になるゆとりある公共空間の整備」は大きなポイントだろう。

また、大手企業であれば開発がすぐに収益につながらなくても持ちこたえる体力もある。その結果が都心部での再開発を魅力的なものにしてきたといえるわけである。

都心部だけでなく、今回の調査で躍進した立川市・昭島市、世田谷区などでも同様に地元密着の企業があり、長期的な展望に基づいたエリアマネジメントが行われている。

たとえば立川市には地元の大地主である立飛ホールディングスが開発したホテル、ホールや商業施設からなる複合施設「GREEN SPRINGS」があり、同社は周辺にアリーナやスケートリンク、ブルワリーなど地域の価値、楽しさを高める施設を作り続けている。同社は「たちきたエリアマネジメント」の事務局でもある。



立川市（今回は総合20位。前回は50位以内に入っておらず）の名を広く知らしめた緑を中心にした開発「GREEN SPRINGS」。同時期に完成した世田谷区の「BONUS TRACK」とともに、開発が変わり始めたことを教えてくれた （写真：2020年に筆者撮影）

郊外や地方都市はどうか？

では、逆に都市部郊外、地方都市の低迷はどう見るべきか。

もちろん、地方にも松本市や姫路市など新たに浮上してきた都市もあり、すべてが同じ状況にあるわけではないが、全体的な方向としては「引きこもるという言葉でまとめることができる」と島原さん。コロナ禍で引きこもったまま、その後も消費マインドが戻っていないというのである。

「地方都市の強みだったローカルフード体験や自然体験関連の消費は減ったままとなっており、最近ではさらに人口減少、高齢化が深刻化。消費と娯楽を支えてきたロードサイドのショッピングモールにすら閉店が増え始めています」（島原さん）



長野県松本市は総合20位。前回は対象となっていなかった（写真：2022年に筆者撮影）



松本市で評価が高かったのは都市のリトリートという観点。都市の中の自然とでもいえばよいだろうか。写真は市内中心部で行われている水辺のマルシェ（写真：2022年に筆者撮影）

これについては直接的にダメージを与えたのはコロナ禍だったものの、地方都市の衰退の遠因としてはバブル期の成功体験と車が無いと生活できない街を作ってしまったことだったのではないかと島原さんは分析する。

今、地方都市の商店街を空いたままにしている世代はバブル期に大儲けをした人たちが多く、当時のバカ高い賃料を今もはっきり記憶している。そのため、空き家になっても安くしてまで貸そうとは思わず、過去の蓄積があるため、その必要もなく、危機感もない。

結果、中心部のメインストリートほど空き店舗が並び、若い人たちの今の時代に合わせた楽しめるまちづくりに反対する例さえみられるほど。世代交代が行われれば事態は変わるかもしれないが、今はまだ過渡期。それが地方都市の変化を阻害しているということだろう。



前回は対象となっていなかった姫路市だが、今回は35位に入っている。地域の人間関係、親密さの評価が高かった（写真：2022年に筆者撮影）



2015年にグッドデザイン賞を受賞した姫路駅北駅前広場。せせらぎもあり、気持ちの良い空間となっている（写真：2022年に筆者撮影）

カギを握る「飲食店」の存在

もうひとつ、モータリゼーションがずっと続くと信じ、車に乗れない未来が来ることを想像しなかったことも大きい。クルマ社会は人を分散させ、飲食店から人を遠ざける。

だが、都市部の、今回魅力的とされた地域では日本橋兜町のような、これまでオフィスオンリーとみられていた地域にも上質な飲食店が増加。それが官能度アップに貢献した。

「飲食店は人と出会う場であり、都市の楽しみのひとつ。日本を訪れる観光客も引き付けており、飲食店に代表される小さな商売が残る再開発を可能にすることが今後は大事です。

ただ、現時点では飲食店は保健所、消防署というまちづくりとは距離のある部署に管理されており、今後のまちづくりではそこを考えていく必要があるかもしれません」（島原さん）



2020年以降、個性的な飲食店が増え、まちの雰囲気が大きく変わり始めた日本橋兜町（東京都中央区は今回総合1位、前回は40位）。右は証券マンに愛された、閉店したうなぎの老舗を再生、利用した建物（写真：筆者撮影）



日本橋兜町の金融インキュベーション施設「FinGATE TERRACE」1階のデッキテラス。奥にはフードワゴンエリアが設けられている（写真：筆者撮影）

ここまでセンシュアス度が上がった地域、下がった地域を見てきたが、ここでひとつ、疑問が湧く。大手の、地域密着の事業者がいない都市の郊外部、地方都市ではどうすれば魅力的な開発が行えるようになるかということである。

また、都心部で魅力的な開発をしている事業者でも郊外の住宅中心の開発では分譲しておしまいといったおざなりな開発しかしないことは多々ある。そんなつまらない開発を都市部のようなまちが楽しくなる開発に変えていくためにはどうすればいいのか。

「ひとつは再開発に関わるインセンティブを変えること。建てることにボーナスを出すのではなく、建てた後のエリアマネジメントや小規模事業者誘致に補助を出す、毎年の税金に軽減措置を適用するなど、関わり続けることをメリットにすることが考えられます。

もうひとつはプレイヤーを見直すこと。建物竣工後も開発エリアに関わり続け、その地域の成長を促すことを開発者あるいは所有者のインセンティブにするためには住宅を分譲する開発ではなく、オフィスや商業施設、賃貸住宅を作る開発にしていく必要があります。

ただ、7大都市圏以外で大手が賃貸事業で採算を合わせるのは難しい。でも、地元のデベロッパーなどなら合う可能性は高くなる。そうした地域のプレイヤーが地元の開発に挑めるような状況が生まれれば都市圏以外の地域の魅力をアップさせられるかもしれません」（島原さん）

建物完成後も関わり続ける開発が次々に

その観点で今、島原さんが注目しているのは自由が丘駅前の再開発だという。この開発では地元の事業者が自分たちの土地を手放すことなく、再開発を行っている。

誕生する住宅も分譲ではなく賃貸。地元の事業者は今後も地域に関わり、将来にわたって地域に責任を持つと宣言しているともいえるわけで、そうした事業者がどれだけいるかが地域の今後を左右することになるのだろう。



自由が丘駅前に姿を現し始めた再開発ビル。ちょうど女神まつりの日で、駅前には人があふれていた。目黒区は今回総合30位、前回は総合4位（写真：筆者撮影）



再開発エリアはロータリーに面した一等地。奥に見えているのが東急線の自由が丘駅（写真：筆者撮影）

ちなみに再開発で地権者が土地を手放さずに行われた事例としては香川県高松市の丸亀町商店街があるくらいだが、今後は自由が丘以外にも同じやり方で地域に関わり続ける事業者が増えることが予想される。

すでにJR東日本が進める広域品川圏構想の中でTAKANAWA GATEWAY CITY（以下高輪ゲートウェイシティ）、大井町駅直結複合施設「OIMACHI TRACKS」に誕生する住宅は全戸賃貸であることが発表されている。

その理由は高輪ゲートウェイシティを「100年先の心豊かなくらしのための実験場」と位置づけているからだろう。自社保有の土地で実験としてまちに関わり続けるなら、住宅を分譲、権利を分散させてコントロールできなくするのは得策ではない。

体力のある、長期に関われる事業者のまちづくりとしてはトヨタ自動車による「Toyota Woven City」（静岡県裾野市）も姿を現し始めた。JR東日本同様、もともとはまちづくりの会社ではない会社が長期的な視野のもと、モビリティを中心にした新しいまちづくりを始めるのである。

こうした建物完成後にもまちに関わり続ける開発が次々に登場、成果を上げるとなれば、従来型の開発をしてきた会社にも影響が及ぶ可能性は十分ある。

結果、売っておしまいではない開発、引きこもったままでないまちづくりを始めようとする事業者、地域が増えてくれば都心部以外も変わるかもしれないと思うが、さて、島原さん、いかがでしょう？

（中川 寛子 ： 東京情報堂代表）