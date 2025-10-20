Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬³ÈÄ¥¤¹¤ë¿¶¤ìÉý¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬ºî¤ëÀÜÂ³ÅÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤¬Âç»ö¤Ë¤¹¤ëHIPHOP´Ñ――Number_i¡ØNo.Ⅱ¡Ù²Î»ì²òÀâ
¡¡Number_i¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¡£º£ºî¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÀè±ÔÀ¤ä¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤Î¹ª¤ß¤Ê²Î¾§¡¿¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¡¢³ÆÇ¯Âå¤ÎHIPHOP¤È¤Î¶¦¿¶À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛNumber_i¤Î²Î»ì¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤¤¡©¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬³ÈÄ¥¤¹¤ë¿¶¤ìÉý¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬ºî¤ëÀÜÂ³ÅÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤¬Âç»ö¤Ë¤¹¤ëHIPHOP´Ñ――²Î»ì²òÀâ¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Number_i¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー3¿Í¼«¿È¤Î°Õ»Ö¤ä°Õ¾¢¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤ÇÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢3¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡5·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿EP¡ØGOD_i¡Ù¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ë¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖGOD_i¡×¤Ï¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¡Ò20Âå¤â½ªÈ×¡Ó¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢´ß¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ê¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸ì¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯HIPHOP¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆ§½±¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤¯´ß¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡Ö2OMBIE¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ò2OMBIE¤Î¤è¤¦¤Ë¡¿ÁÉ¤ë3¿Í¤Î BOY¡Ó¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¡Ò3¿Í¡Ó¤Ï¡¢Number_i¤Î3¿Í¼«¿È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£HIPHOP¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¡È²¿¤ò²Î¤¦¤«¡É¤ÈÆ±¤¸――¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢"Ã¯¤¬²Î¤¦¤«"¤ò¥·¥Ó¥¢¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢´ß¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¤É¤ì¤â¡¢3¿Í¤¬²Î¤¦¤«¤é¤³¤½¤Î°ÕµÁ¤¬¿¼¡¹¤ÈÞú¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¶Ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤¬¡¢´ß¤¬¼«¿È¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥½¥í¶Ê¡ÖKC Vibes¡×¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç´ß¡á¡ÈKC¡É¤Ï¡¢¹·¤ë¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Êü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸Ê¤Î»×¹Í¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÇø¤±½Ð¤¹¡£¡ÒI'm a Kc¡¿You Are Kc¡¿We Are Kc¡Ó¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡ÈKC¡É¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÆ±¶Ê¤Ï¡Ò¤ªÁ°¤¬Kc¤Ê¤é²¶¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¡¿¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¿²¶¤¬Kc¤À¤è¡¿¹Í¤¨¤ê¤ã¤ï¤«¤ó¤À¤í¡¿¤Ç¤âÆ¬»È¤ï¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ð¤Ã¤«Ì¢±ä¤ëÀ¤¤ÎÃæ¡¿²¶¤â¤½¤Î1¿Í¤«¤â¡¿¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤«¤âÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¡Ó¤È¤¤¤¦íõ½ä¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸Ê¤Î¼ÂÂ¸¤ò½ä¤ë»×¹Í¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ÈÀÚ¼Â¤µ¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ¡×¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏÊ¿Ìî¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ò¹¬¤»¡Ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂç¤Î³Ú¶Ê¤òÂ¿¤¯ÆâÊñ¤¹¤ëº£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¤¯Ç¾Î¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤À¡£
¡¡Ê¿Ìî¤¬¼«¿È¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥½¥í¶Ê¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤â¡¢¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍ·¤Ó¿´¤¬ßÚÎö¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¡¢²Î»ì¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤È¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿ÆâÍÆ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¶Ê¤ÎÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ªー¥È¥Á¥åー¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿À¼¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¡Ò²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤éÌ´¤Þ¤Ç¡¿¤Þ¤Àµã¤¤¤Æ¤ó¤Î¡©²¶¤À¤±¡¿ÂÔ¤Ã¤Æ¤è¤ÈÒì¤¤¤Æ¡¿¤¿¤À²ñ¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¡Ó¤È¤¤¤¦¥µ¥Ó¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¡£Èà¤Î¥»¥¯¥·ー¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÚ¤Ê¤µ¤¬¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ë¡£Ë¤«¤ÊÍ·¤Ó¿´¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Number_i¤Î³Ú¶Ê¤Î¿¶¤ìÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Ê¿Ìî¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶Ê¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¢¤êÌò³ä¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡ÖATAMI¡×¤â¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂç¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¶Ê¤ò´Ó¤¯¥ー¥ïー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ò¥¥¿¥Î¥Ö¥ëー¡Ó¡£¥¥¿¥Î¥Ö¥ëー¤È¤Ï¡¢ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Î¥·¥°¥Í¥¤¥Á¥ãー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²èÍÑ¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤âÁ³¤ê¤À¤¬¡¢ÃÏÌ¾¤ä¸ÇÍÌ¾»ì¤ò¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿Æ±¶Ê¤Î²Î»ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¿ÀµÜ»û¤¬¼«¿È¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥½¥í¶Ê¡ÖLOOP¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¿åÀ±¡Ó¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤¬¥Õ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ²Î¤ï¤ì¤ë¡£¡Ò¿åÀ±¡Ó¤È¤Ï¡¢¿ÀµÜ»û¤È¤È¤â¤ËÆ±¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿tofubeats¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ÎÌ¾¤À¡£¡Ö¿åÀ±¡×¤Ë¤â¶á¤·¤¤¶ÊÄ´¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤ï¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¥»¥ë¥Õ¥ª¥Þー¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ò¥¥é¥¥é¥ß¥éー¥Üー¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿åÀ±¤Ë¡Ó¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¸Ì®¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆÃ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤Ï¤º¡£Àè½Ò¤·¤¿¡Ò¥¥¿¥Î¥Ö¥ëー¡Ó¤â´Þ¤á¡¢º£ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÀµÜ»û¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢Number_i¤ÎÉ½¸½¤ÈÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÎò»Ë¤òÀÜÂ³ÅÀ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃ¿§¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ë¤Ï¡¢Number_iÌ¾µÁ¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¡Ò¤Ç¤âÂç¾æÉ×ÃÖ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤¤¤è¡Ó¡ÒÎ¥¤ì¤¿¼ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¦¤è¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤ë3¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÆÉ¤á¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²ò¼á¤Î°ìÎã¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢º£ºî¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹²Î»ì¤ä¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¤äÁÛ¤¤¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë°úÎÏ¤ò½É¤¹²Î»ì¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£²¿ÅÙ¤âÄ°¤¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸=¾¾ËÜ´¦»Î¡Ë