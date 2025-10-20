「どういう繋がり？」実力派女子ゴルファーが同世代の人気女優＆歌手との「焼肉」3ショットを公開　「夏のあつあつ」

高梨臨、あ〜ちゃんとの3ショットを公開した笠りつ子(C)Getty Images

ツアー通算6勝を誇る女子ゴルフの笠りつ子が10月20日までに自身のインスタグラムを更新。同世代の人気女優と人気歌手との異色の3ショットを投稿し、話題を集めている。

笠が掲載した写真には、左隣に女優の高梨臨、右隣に3人組音楽ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんの姿。3人は紙エプロンと、ネッククーラーを身に着け、笑顔でピースサインを見せている。笠は鮮やかな赤、あ〜ちゃんはクリーム色のノースリーブで、高梨は花柄のブラウスと、それぞれの個性が際立つ装いだ。

実力派ゴルファーは「芯のある強くて綺麗なりんちゃん」と記し、高梨を紹介。「お菓子に例えるなら、、、ハッピーターン」とユニークな表現を交えた。さらに、あ〜ちゃんについては、「いるだけで場の雰囲気が明るくなって 可愛らしくてダンスも歌もうまくて体力半端ないと思う」と称賛。「あーちゃんは、、、レインボーキャンディー」と締めくくった。