◆秋季東海地区高校野球大会 第２日 ▽準々決勝 聖隷クリストファー５−３津商（１９日・パロマ瑞穂）

準々決勝が行われ、静岡県１位の聖隷クリストファーは津商（三重３位）を５―３で下し、２年連続で初戦を突破した。今夏の甲子園を経験し、この日４番デビューした大島歩真二塁手（２年）が、同点打を含む２安打１打点の活躍。今秋初めて複数失点を喫したエース高部陸（２年）を打線が援護し、初のセンバツ出場に１歩前進した。

聖隷入学後、初めて４番で起用された大島が、結果を残した。１点を追う初回１死一、三塁、内角直球を振り抜き、左前に同点適時打。「４番として、まず打点という思いでした。打てて、よっしゃーとなりましたが、すぐに気持ちを切り替えた」と振り返った。

さらに３回１死からは左越え二塁打を放ち、小金沢玲雄左翼手（２年）の勝ち越し打につなげた。今夏は１番で切り込み役を担っており、「塁に出ることを意識してプレーした。出塁が点につながって良かったです」と胸を張った。

高部が初回に先制を許したものの、野手陣が９安打、４四球、盗塁も５つ成功させ、計５点で援護。「高部も完璧ではない。野手がカバーするところを、できていなかったので、良かった」と主砲はうなずいた。

県大会は打率２割と不振にあえいだ。今夏は甲子園２試合で３安打するなど、打率４割２分３厘と好調だっただけに「引っ張る立場になったことで、緊張感から変な気持ちで試合に入っていた。情けなかった」と葛藤を振り返る。

それでも、上村敏正監督（６８）が４番に据えた背景には、県大会４番もこの日はスタメンから外れた江成大和外野手（２年）の不振がある。加えて「大島が打つようになってきた」と説明した。

試合２、３日前に大島はバットを構える際に固めた手首が、力みにつながっていたことに気付き、手首を柔らかく使い「インパクトだけに力を入れる」ことに集中。打撃練習で調子を取り戻していたことが、指揮官の決断を後押しした。

２５日の準決勝の相手は、強敵の三重。来年のセンバツは東海の一般出場枠が３校で、勝てば甲子園出場へ大きく前進する。新４番が、２季連続の聖地に向け攻撃の軸となる。

（伊藤 明日香）