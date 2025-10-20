日曜新潟3Rで今村聖奈騎手がJRA通算100勝を達成した。女性騎手としては藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に次いで3人目の快挙。このレースでは12番人気の伏兵インフローレの差し脚を引き出しての勝利。3連単839万円を超える波乱を演出していた。

【新潟3R】3連単839万円超の大波乱…伏兵インフローレVで今村聖奈騎手がJRA通算100勝達成

大波乱演出でメモリアルV

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・10月18日（土）

新潟

1R タナスーペルノーバ（5着／5番人気）

2R ニシノロッドマン（10着／4番人気）

3R ニシノセイエス（10着／9番人気）

4R フォンデネージュ（5着／2番人気）

5R ニシノゲッパク（6着／8番人気）

8R ディニトーソ（9着／1番人気）

9R トラストモアリズム（13着／10番人気）

・10月19日（日）

新潟

1R トラストレガート（11着／10番人気）

2R オスロクィーン（10着／5番人気）

3R インフローレ（1着／12番人気）

4R ハニーローリエ（2着／2番人気）

5R トゥレイス（9着／7番人気）

10R イスラコラソン（11着／6番人気）

12R ディナーラッシュ（9着／8番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・10月18日（土）

新潟

8R ライヴドライバー（11着／8番人気）

12R ラブカムーン（4着／14番人気）

・10月19日（日）

新潟

4R シエラメンテ（7着／12番人気）

6R エイシンマールス（2着／7番人気）

8R ピスタ（12着／11番人気）

10R ニシノトキメキ（3着／7番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・10月18日（土）

新潟

6R トクシージェネラル（12着／6番人気）

・10月19日（日）

東京

3R ミラクルスパート（11着／10番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・10月18日（土）

新潟

1R エターナルビジョン（11着／9番人気）

2R フリッシュ（14着／11番人気）

4R メイショウウメゴチ（14着／6番人気）

5R コブラツイスト（4着／11番人気）

7R オーサムピクチャ（16着／16番人気）

8R ノビル（4着／11番人気）

11R グレタ（18着／15番人気）

12R レイム（13着／15番人気）

・10月19日（日）

新潟

2R ファンシーフリル（4着／4番人気）

3R ティピティーナ（3着／3番人気）

4R メイショウドライブ（5着／1番人気）

5R ナムラステラ（17着／3番人気）

6R マシュー（5着／6番人気）

10R インテンソ（16着／13番人気）

12R ダイチラファール（11着／11番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・10月18日（土）

京都

11R サイモンブーケ（12着／15番人気）

・10月19日（日）

新潟

6R エポカリーナ（7着／12番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください