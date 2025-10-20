¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥±¥¤¥ó¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡×27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤¬38Ê¬¤Ç¥Ï¥Ã¥ÈÃ£À®¡ªº£µ¨£¹Àï11È¯¤Î´°Á´³ÐÀÃ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂçÇ®¶¸
¡¡¸½ÃÏ10·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°Âè£¹Àá¤Ç¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤òÍÊ¤¹¤ë¼ó°Ì¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ç£´¥´¡¼¥ë¡¢¸åÈ¾¤Ç£³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢£·¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áº£µ¨½é¤á¤Æ·ç¾ì¤·¤¿°ìÊý¡¢Äê°ÌÃÖ¤ÎCF¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Àä¹¥Ä´¤Î¾åÅÄ¤Ï¡¢¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤º³«»Ï£·Ê¬¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢33Ê¬¤È38Ê¬¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ëÎ¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¡¢¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëº£µ¨£¹Àï11È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È´°Á´¤Ë³ÐÀÃ¤·¡¢ÌµÁÐ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ£¹¤Ï¡¢Ãæ£³Æü¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡ËÀï¤ËÎ×¤à¤Ê¤«¡¢45Ê¬¤Ç¤ªÌò¸æÌÈ¤Ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤À¡£SNS¾å¤Ï27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤òÂçÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾åÅÄ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö°Û¼¡¸µ¤¹¤®¡ª¡×
¡Ö¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÎÃæ¿È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¡×
¡ÖÆüËÜ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎFW¡£¤ä¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖWÇÕ¤Þ¤Ç²ø²æ¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡ª
¡ÖÂçÃ«¤¬£³È¯¤Ê¤é¾åÅÄåºÀ¤¤â£³È¯¡ª¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ê¤¡¡×
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎFWÇúÃÂ¡×
¡Ö¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤Ï¥±¥¤¥ó¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Î¤ß¡×
¡Öº£Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ï¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢¥±¥¤¥ó¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ÎÃæ¤«¤é¤À¤Ê¡×
¡ÖÍèµ¨¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡¡¾åÅÄ¤ÏÀèÆü¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ÎºÝ¡¢¼«¿È¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£º£¤Ï±¿¤â´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶ÉÌÌ¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë¤¬Íè¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³ú¤ß¹ç¤¤Â³¤±¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¾åÅÄ¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥´¡¼¥ë¡ª
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
