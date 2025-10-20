◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第５戦 ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）

日本ハムがシーズンから貫く“セコセコ野球”で８安打７得点で王者・ソフトバンクを圧倒した。スクイズやエンドランなど細かなサインで相手を翻弄（ほんろう）する新庄野球の精密さを日本ハム担当の川上晴輝記者が「見た」。

ヒッティングの構えをしていた郡司のバットが横に倒れた。ソフトバンク・大津が、慌ててバント処理に駆け出した。

０―０の４回無死一、二塁、４番・郡司がカウント２―１からの４球目、バントの構えにスイッチした。初球でも同じような動きを見せ、いずれもボールに。バントなのか、ヒッティングなのか―。完全に相手バッテリーを翻弄し、四球をもぎ取った。無死満塁とし、続く清宮幸の一ゴロで先制点。郡司は「一球一球サインが変わって」と、めまぐるしく作戦が動いていたことを明かし、「普通にあるだろうなと常に思っていた」と、何食わぬ表情で振り返った。

５―０の５回１死二、三塁では、新庄監督は田宮へ初球から２球連続でスクイズを命じた。１球目はファウルとなったが、２球目を投手前に転がし６点目を奪った。二塁走者・清宮幸の生還はならず２ランとはいかなかったが、指揮官が以前「２回外してくることはないので」と話していた通り、完全に読み勝ちだった。

１点を奪うために、ありとあらゆる仕掛けを施す。新庄監督の掲げる「セコセコ野球」は選手たちにも深く浸透していると感じる。今季２０本塁打の万波は、８月５日の西武戦（エスコン）でスクイズを決めた。「驚きもありながら、でもあり得るよな、と。備えることは習慣になっている」と語った。１２本塁打の清宮幸も、「何が起こるか分からないので」と、試合前練習で自らバント練習を行うなど入念な準備を行っている。

シーズン中に監督が「俺のコメントに対して、相手もこんがらがっていますって」としてやったりの表情を浮かべていたことがある。奇策と言われていた作戦も、今では当たり前のこと。就任４年目、チルドレンたちと作り上げてきた新庄野球は、完成に近づいていると言えるだろう。

◇新庄ハムのセコセコ野球の神髄が詰まったシーン

▼０―０の４回無死一、二塁 ４番・郡司が初球をヒッティングからバントの構えに切り替えボール。その後２球はバントの構えを見せず。カウント２―１から再び、バントの構えを見せボールに。結局５球目も外れ四球をもぎ取った。

▼２―０の４回２死一塁 カウント０―２から一塁走者の清宮幸がスタート。打者・万波は見送ればボールの低めフォークに反応、ボテボテの打球は大きく開いた三遊間を破り、一、三塁とした。

▼５―０の５回１死二、三塁 代わったばかりの松本晴から田宮が２球連続スクイズ。１球目はファウルになるも、２球目を投手前に転がし成功。二塁走者は本塁で憤死して２ランにはならなかったが、貴重な６点目を奪った。