マーフィー監督「史上最高の個人パフォーマンスの一部になった」大谷翔平を称え ブルワーズの奮闘を誇る



マーフィー監督 写真：Imagn/ロイター/アフロ

ナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第4戦で、ミルウォーキー・ブルワーズはロサンゼルス・ドジャースに1対5で敗れ、シリーズ4連敗でシーズンを終えた。

試合後、パット・マーフィー監督は会見に臨み、悔しさをにじませながらも、チームの努力と大谷翔平の圧巻のパフォーマンスを称えた。

マーフィー監督はまず「私たちは頂点まであと一歩であり、どん底からもあと一歩だった」と切り出した。

「非常に才能あるチームと戦い、今夜はポストシーズン史上最高の個人パフォーマンスの一部になった。10奪三振、3本塁打を記録した選手がいたのですから、誰も異論はないでしょう」と語り、ドジャースを牽引した大谷翔平を称賛した。

そのうえで「私は我々のチームを本当に誇りに思う。才能があるだけでなく、素晴らしい野球をしたチームによってシーズンを終えることになった」と選手たちへの敬意を口にした。

4試合を通して得点力が伸びなかった攻撃陣については、「相手の投手陣が素晴らしかった。98～100マイルを投げ、変化球と制球力を兼ね備えていた。どんな打線でも苦しむ」と語り、ドジャース投手陣を素直に称えた。

さらに捕手ウィル・スミスのリードについても「多大な称賛に値する」と賛辞を送った。

一方で、若手選手たちの経験に手応えを感じている様子も見せた。

「チャド・パトリック、チョウリオ、そして多くの若手がステップアップした。この経験は彼らにとって大きな財産だ」と語り、「リーグ最多勝を記録し、球団としても素晴らしい一年だった」とチームの歩みを誇った。

また、地区シリーズでの激戦や移動続きの過密日程にも触れ、「ブルワーズとカブスのシリーズは精神的にも大きな消耗があった。それでもすぐに立ち上がり戦った」と振り返った。

来季への展望を問われると、「どうなるかは分からない」としながらも、「まずは選手たちの健康を第一に考えたい。オフシーズンに手術が必要な選手もいる。

彼らがしっかり回復し、また健康な状態で戻れるようにすることが最優先だ」と語った。そのうえで、「このチームを愛している。選手たちが持つ情熱と可能性を信じている」と述べ、来季への意欲をにじませた。

シリーズを通して強敵ドジャースに苦しめられたマーフィー監督だが、最後までチームへの誇りを失わなかった。

「我々は戦い抜いた。勝てなかったが、胸を張っていい。野球の本質は挑戦し続けることだ」。敗者としての潔さと、指揮官としての矜持がにじむ言葉だった。

