NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が第3週を終えた。本作は明治の松江を舞台に、怪談を愛する一人の女性の人生を丁寧に描き出す物語だ。ヒロイン・トキ（髙石あかり）は、「誰かを救いたい」という祈りのような優しさと、激変する時代に引き裂かれながらも前を向く芯の強さを同時に宿す稀有な存在である。決して、華々しいサクセスストーリーのはじまりではない。むしろトキの物語は、“喪失する”ことから静かに幕を開ける。だが、彼女はその喪失を抱えながら、丁寧に自分の人生を選び直していく。そんなヒロインの姿に、私たちは静かな希望を重ねずにはいられない。

明治という時代は、日本が急速な西洋化を迫られた過渡期だ。だがそれは、誰もが希望と受け取ったわけではない。『ばけばけ』に描かれるのは、「変化」そのものが“脅威”となった側の視点だ。トキの父・司之介（岡部たかし）は、武士としての誇りを失えぬまま世の流れに取り残された人物。橋の上に佇み、街中で唯一髷を結うその姿は、まさに“立ち尽くす者”の象徴だ。娘のトキは、そんな父を寂しげに見つめている。変化に取り残された人々の戸惑いと孤独は、『らんまん』（2023年度前期）に登場する士族の末裔にも重なる。だが『ばけばけ』は、そこに独自のユーモアと哀愁を溶け込ませ、“時代に取り残された人々”の思いや戸惑いを丁寧にすくい上げていく。

そんな中でトキは、家の名を守るために婿を取るという現実的な道を選ぼうとする。家計を支えるために女工として働き、工場で不条理に耐えながらも決して自分を卑下することはない。語られない彼女のやさしさと献身は、むしろその“自己主張のなさ”によって際立つ。そんな彼女に転機をもたらすのが、銀二郎（寛一郎）との出会いだった。政略結婚という建前のなかで、怪談をきっかけに近づく心の距離。それはトキにとって、自分の人生をほんの少しだけ自分のために選び取った初めての時間だった。しかし、そのささやかな夢すら叶わぬまま終わってしまう。銀二郎は家の重圧に耐えきれず姿を消し、トキは再び、何も持たない場所へと立ち返る。ここからが、「松野トキ」という一人の女性の物語の、本当の出発点である。

この構造は、『あまちゃん』（2013年度前期）で描かれたアキと春子の母娘関係や、『カムカムエヴリバディ』（以下、『カムカム』／2021年度後期）の三世代がそれぞれの時代に願いを託し合いながら生きる姿とも似ている。夢は時に一代で完結せず、継承され、あるいは再解釈されながら語り継がれる。トキもまた、親世代の願いや喪失を受け継ぎ、自らの手で再び紡ごうとする存在なのだ。

■“実親”傳（堤真一）＆タエ（北川景子）が体現する言葉にできない愛 『ばけばけ』が他の朝ドラと明確に異なる点は、親子の物語の描き方にもある。トキを見守る傳（堤真一）とタエ（北川景子）は、実の両親でありながら、その事実を表に出すことができない。二人は親としての感情を抱きながらも、それを口にすることも、態度で示すことも憚られる関係にある。『カムカム』では親子が断絶を乗り越え、再会を果たす感動があったが、『ばけばけ』が描くのは、そうした“名乗り”さえ叶わないまま、すれ違いと想いの揺れの中で暮らす人々の姿である。言葉にできない愛情。抱きしめられない距離。そのもどかしさこそが、『ばけばけ』の根底を流れる情緒を形づくっている。

そのなかで、トキが唯一手放さないものがある。それが怪談だ。物語を語ること、人の恐れや悲しみ、怒りを形にして誰かに伝えること。幼いころに祖父から聞かされた怪談は、トキにとって世界とつながる唯一の手段だった。家のためにあらゆることをあきらめてきた彼女が、怪談だけは捨てなかった。それは、夢というには小さくても、魂の灯火のようなものだったのだろう。

そこに登場するのがレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）である。異国からやってきた彼は、西洋の価値観を持ち込む“外の世界”の象徴としてトキの人生に現れる。怪談という日本の語りの美学と、英語や合理主義的な異文化が交わるとき、トキの中で新たな選択肢が生まれていく。『らんまん』における西洋植物学との出会いが万太郎に進路を開いたように、トキにもまた、好きなものを手がかりに時代の壁を乗り越える道が示されることになっていくはずだ。

『ばけばけ』は、決して大きな事件が次々と起こるようなドラマではない。けれども、一見静かな日常の中に、人々の複雑な感情と人生の選択が折り重なる。親子の距離、時代に取り残された人々の戸惑い、自分の夢すら言葉にできない若者の孤独。それらを、ユーモアと温もりを交えながら描いていく。社会に居場所がなくても、声高に夢を語れなくても、誰かのことを想いながら日々を紡いでいる人々の姿が、『ばけばけ』では確かな温度を持って描かれている。トキというヒロインが魅力的なのは、彼女が“自分自身の物語を生きる”ことを選び取っていく過程にある。たとえ最初の夢が叶わなくても、誰かに頼らず、自分の足で未来を選び直す。そのしなやかな強さが、現代を生きる私たちにもどこか重なる。

朝ドラは常にその時代の女性の生き方を照らしてきた。時代のうねりに流されながらも、誰かを想い、自分の好きを手放さずに一歩ずつ前へ進む。そんな彼女の姿に、私たちは何度でも励まされるのだ。（文＝川崎龍也）