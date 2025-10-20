◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク1―7日本ハム（2025年10月19日 みずほペイペイD）

覚悟の四球が痛い失点につながった。0―0の4回。ソフトバンクの先発・大津は、先頭・石井に中前打を許し、無死一塁でファイナルS4本塁打と絶好調のレイエスを迎えた。走者はためたくない。でも、まともにストライク勝負はできない。投じた4球に苦肉の「レイエス対策」が表れていた。

「ストライク勝負はしないことはチームで決まっていた。あそこは四球は全然OKという気持ちだった」

初球、2球目と低めにボールになるフォーク。3球目、捕手・海野の要求は高めのつり球だった。通常ならあり得ない配球だが「振ってくれたらラッキーという感じだった」と振り返る。4球目も低めにボールになるフォークで四球。全4球がスイングを誘うボール球だったが、レイエスは「こういう配球になるのは分かっていた」とボール球には一切、手を出さなかった。

この四球によって無死一、二塁。次の4番・郡司、5番・清宮幸でアウトを稼ぐ狙いだったが、郡司にも四球を与えて、この回途中3失点で降板した。結果的に傷口を広げる四球となったが、それだけ今のレイエスの存在が大きかったということ。3回まで1安打無失点と好投していた大津は「あそこ（レイエスへの四球）は割り切って次の郡司さんと勝負というところで、申し訳ないというか力不足だった。悔しいですね」と言った。

自らピンチを拡大させたことで、大津により重圧がかかることになってしまった「覚悟の四球」だった。（秋村 誠人）