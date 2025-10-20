◇秋季高校野球近畿大会1回戦 大阪桐蔭7-1市和歌山（2025年10月19日 さとやくスタジアム）

来春の選抜出場校を決める重要な選考資料となる秋季近畿大会は19日、1回戦3試合が行われた。大阪桐蔭（大阪）は、市和歌山（和歌山）を7―1で下して初戦突破。「4番・三塁」の谷渕瑛仁（えいと）内野手（2年）がサイクル安打を達成するなど、来秋ドラフト候補に挙がる丹羽涼介投手（2年）を攻略した。近江（滋賀）と天理（奈良）も快勝し、8強に進んだ。

大阪桐蔭の打者は、大会屈指の右腕が投じた直球を次々に打ち返した。最速151キロを誇る丹羽から10安打5得点を挙げ、8回で降板させた。サイクル安打を達成した谷渕が「めちゃくちゃ速いとは感じなかった」と振り返るように、選手たちは剛速球に目が慣れていた。実は「丹羽対策」として、1学年上で最速150キロを超える森陽樹、中野大虎の両右腕と真剣勝負を繰り返してきたのだ。

「森さんは打てなかったけど、中野さんは少しだけ…」と笑う左打ちの4番打者が、記録的猛打で先輩への感謝を示した。3回1死一塁での左中間への適時二塁打を皮切りに、5回に右前打、7回には右越えの適時三塁打。そして9回先頭、2番手の変則右腕から公式戦2本目となるソロを右翼席に着弾させた。一塁ベンチに戻ると、仲間が「サイクルちゃう？」とソワソワしていた。「全く気付いていなかったです」。無欲で出塁を狙い、最終打席での一発でサイクル安打を達成した。

18年の甲子園春夏連覇を見て同校に憧れ、高知県から進学してきた。その絶対王者が、旧チームでは春夏連続で甲子園出場を逃した。「日本一になってこそ大阪桐蔭だと思う」。ベンチ入りは今秋が初めてながら、西谷浩一監督に提出した「野球ノート」には「チームの顔なのだから、ミスした時に周りに声をかけられないようではチームをまとめられない」と書かれていた。気付けば、名門の聖地帰還を左右する立場になっていた。

「自分の結果よりも勝てればいい」。昨秋近畿大会は初戦敗退。嫌でも頭をよぎった悪夢を4番が振り払った。 （河合 洋介）

◇谷渕 瑛仁（たにぶち・えいと）2008年（平20）6月14日生まれ、高知県四万十町出身の17歳。小1からソフトボールを始め、中学で宇和島ボーイズに所属して野球に転向。大阪桐蔭では2年秋から背番号3でベンチ入り。50メートル走6秒6。1メートル77、77キロ。右投げ左打ち。