◇明治安田J1リーグ第34節 京都1-1湘南（2025年10月19日 レモンS）

明治安田J1リーグは1試合が行われ、京都は1―1で19位の湘南と引き分けた。先制を許し、退場者を出したが、後半55分にDF須貝英大（26）が2試合連発となる劇的な同点のヘディング弾。次節に直接対決を迎える首位鹿島と勝ち点5差のまま3位に後退したが、初Vへ望みをつないだ。

勝てなかった。京都は首位鹿島との勝ち点5差を詰めることはできなかった。だが、須貝の同点ヘッドでリーグ初優勝への望みはつないだ。チョウ貴裁（チョウ・キジェ）監督は言った。「どういう立ち位置で鹿島と戦うかが明確になった。我々から仕掛けていく」。次節は鹿島との一戦。25日にホームで迎える大一番で、全てを出し切ることを明言した。

過去に経験したことのない重圧がかかっている。前半30分にはDF福田がパスコースを探している間にボールロストし、先制点を与えた。同38分にはFW原がPK失敗。前半終了間際には今季チーム唯一全試合出場のDF鈴木が一発退場となった。特に前半45分間は、持ち味の躍動感を発揮できなかった。

指揮官は「現象だけを見たら“らしくない”と映るかもしれないけど、僕は逆に“らしいな”と思う。昨年まではDFラインで引っかけられた失点はなかった。あれは勝ちたいと思っているから」とあえて前向きに捉えた。残留争いに巻き込まれていた昨年までの同時期は“負けない戦い”を重視したが、今季目指しているのは“勝つ戦い”。クラブが成長する上で必要なハードルと強調した。

9月以降の6試合は1勝4分け1敗。勝利の難しさに直面しているが、黒星もわずか一つだ。試合後、指揮官は自ら拡声器を持って敵地に駆けつけてくれた紫のサポーターを鼓舞した。古巣対決となる須貝は「ここまで来たらメンタル勝負。勝つことへベクトルを向けて準備したい」と鹿島戦に力を込めた。J1王者への渇望も執念も捨てていない。