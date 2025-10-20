◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第５戦 ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）第５戦は、日本ハムがソフトバンクを７―１で圧倒して３連勝。対戦成績を３勝３敗（ソフトバンクに１勝のアドバンテージ）の五分に戻し、日本シリーズ（Ｓ）進出へ逆王手をかけた。新庄剛志監督（５３）のまな弟子、清宮幸太郎内野手（２６）が３打点でけん引。２０日の第６戦で勝てば９年ぶりの日本Ｓ切符を得る。０勝３敗から４連勝で突破ならＣＳ史上初。新庄流“メークドラマ”はクライマックスだ。

人さし指を突き上げ、軽やかに球場を後にした。新庄監督は試合終了から約１分後、「ワンモア、ワンモア、ワンモア、ワンモア」と４度連呼し、報道陣の前を笑顔で通過。第４戦後に「今日も明日も選手に聞いてちょうだい」と球団を通じたコメントを出した通り、３日連続で取材対応はなかった。チームは２連敗の崖っ縁から怒とうの３連勝。ＣＳ史上初となる０勝３敗からの４連勝突破へ王手をかけた。指揮官が追い込まれた１６日の試合後に語った「４つ勝ったらドラマ」の実現まで、ついにあと１勝となった。

スクイズありエンドランありの新庄野球で８安打７得点。絶対王者を圧倒した。その中心は、まな弟子・清宮幸だ。４回無死満塁では一ゴロで先制点をもぎ取ると、３―０の５回１死満塁では右翼線へ２点二塁打を放ってチーム最多の３打点。「試合前からモーレ（レイエス）のフォアボールが多いのは想定していた。僕がすごい大事になってくる」。２つの四球で勝負を避けられた絶好調・レイエスがつくったチャンスを５番として見逃さなかった。４試合連続安打で最終Ｓは打率３割。「失うものはなにもない」と、押せ押せムード全開だ。

今季チーム最多１３８試合に出場した２６歳には、主軸の覚悟を決めた試合がある。９月６日のオリックス戦（京セラＤ）。同点の６回１死一、二塁で、二塁走者として深い右飛で飛び出し、手痛い併殺となった。翌日指揮官に呼ばれ、「お前がこういうことをやっちゃダメだろう」と、叱責（しっせき）された。これまでコーチを介して注意されることはあっても、直接の厳しい言葉は珍しかった。「下向きなプレーはファンの皆さんに伝わる。一番試合に出させてもらっている以上は、チームの顔としてやっていかなきゃいけない」と心を入れ替えた。

１０日のＣＳ第１Ｓ前日会見では、指揮官から「ファーストゴロがあまり飛ばないように」と、両リーグ最悪の１４失策をいじられた。普段から「幸太郎」と下の名前で呼ばれる背番号２１は、ＣＳ７試合でノーエラー。「活躍したときに『こんなにいじられてますけど』とセットで言えるように結果で返したい」と、日本一での恩返しを思い描いた。

昨季はエースの伊藤を第１Ｓで温存し、ソフトバンクとの最終Ｓ初戦に先発させるも３連敗。今季は、伊藤を第１Ｓ初戦から使う“正攻法”で臨み、ここまで来た。シーズンでも１２勝１３敗とほぼ互角。指揮官の「選手たちは成長している。実力の差は感じていない」との手応えを証明している。最高潮の“シン・メークドラマ”が完結編を迎える。（川上 晴輝）

◆記録メモ 日本ハムが３連勝で、対戦成績を３勝３敗（アドバンテージの勝敗含む）とし、逆王手をかけた。日本シリーズ進出をかけたプレーオフ（ＰＯ）、ＣＳで逆王手をかけたチームの星取りは（□、■はアドバンテージによる勝敗）

７３年阪 急●〇●〇 →●南 海

７７年阪 急〇●●〇 →〇ロッテ

０４年ダイエー〇●●〇 →●西 武

０５年ソフトバンク●●〇〇 →●ロッテ

０７年ロッテ●〇●〇 →●日本ハム

１０年ロッテ■〇●●〇〇→〇ソフトバンク

１２年巨 人□●●●〇〇→〇中 日

１４年日本ハム■●〇〇●〇→●ソフトバンク

２４年巨 人□●●●〇〇→●ＤｅＮＡ

２５年日本ハム■●●〇〇〇→？ソフトバンク

昨年の巨人以来１０度目。０勝３敗から３連勝は初のケース。過去９度のうち３度が進出で突破率は３３％。４勝先取制となってからは進出も敗退も２度ずつの五分だ。

ちなみに日本シリーズで３連敗後の４連勝は５８年西鉄、８６年西武（初戦△）、８９年巨人ののべ３チームだけだ。