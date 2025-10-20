リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。MLB公式は「ショウヘイがインターネットをぶっ壊した夜」として、元メジャーリーガーらの反応をまとめた。

第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。

初回に先頭打者弾を放つと、4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。6回0/3を投げて無失点10奪三振として降板すると、7回にも中堅左へこの日3本目の本塁打を叩き込んだ。

空前絶後の躍動に、MLB公式も「ショウヘイがインターネットをぶっ壊した夜」として、元メジャーリーガーらのX上の反応をまとめた。

通算219勝のペドロ・マルティネス氏が「本当にショウヘイに感謝しているし、これを成し遂げるのを見られて本当に嬉しい」とつづれば、251勝のCC・サバシア氏は「ナ・リーグ優勝決定シリーズでのこの投球に加えて、3本塁打なんて……ただただ信じられない奴だ!!!」「史上最高の野球選手だ……ショーを楽しもう！」と感嘆の声を上げる。

通算398本塁打のデール・マーフィー氏はたったひと言、「ショウヘイ……」。アメリカンフ ットボールのスーパースター・JJワットも、「史上最高のスポーツパフォーマンスの一つに違いない。ショウヘイのような存在は見たことがない」とうなった。

「ショウヘイ・オオタニは静かにプレーオフ史上最も完璧なオールラウンドな試合をしている」「Okay……静かじゃない……派手にだ！ ゲームセットだ……彼は本物のユニコーンだ！」（ライアン・デンプスター）

「史上最高のパフォーマンスだ」（ルー・メローニ）

「おいおい、まじですごい」（ブレント・ルッカー）

「ベーブ・ルースもこれぐらいすごかったのか？」（ケビン・ミラー）

「子どもたちよ、これがマイケル・ジョーダンを見ていた時の感覚なんだ。私たちはあの時その感覚を知った。そして今も知っている。史上最高だ。ショウヘイ・オオタニ」（サム・ダイクストラ）

「3本塁打に10奪三振……もう十分見た……彼を呼び戻せ」（ウィル・ミドルブルックス）

「もうMLBじゃなくて“SHO”って呼ぶべきじゃないか？ 信じられないよ」（ジョバ・チェンバーレイン）

「これぞユニコーン!!」（マーク・グビザ）

2年連続の世界一を目指す大谷。マリナーズ─ブルージェイズの勝者と戦う24日（日本時間25日）からのワールドシリーズでも、“ネット破壊”の活躍を見せる。



（THE ANSWER編集部）