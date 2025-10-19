『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：ゆう蔵

年齢：40代

車両名：スバル レヴォーグ

年式：2020年式

型式：VM4

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：5年（2024年時点）

総走行距離：5万8,000km

年間走行距離：1万2,000km

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

スバル車を乗り継いでいるから。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

ワインディングをドライブしている時。

最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？

快適性を高めたいと思ったから。

カスタムの方向性は？ 重視していることは何？

純正スタイルを残しつつ、トータルバランスを考えてカスタムしている。

内装

シフトパネル：STIエンブレムが光るようにカスタム

足まわり

サスペンション：PROVA オーリンズ車高調

エンジン関連

インタークーラー：PROVA

ラジエター：PROVA

吸気ダクト：Syms エアインダクションボックス

今後やってみたいカスタムは？

エンドレスのキャリパー。制動を高めて快適に走れるように。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

PROVA。

スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/